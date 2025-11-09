Štát chce pokračovať v tejto forme získavania peňazí do rozpočtu už o pár mesiacov.
Štátne dlhopisy pre bežných občanov na Slovensku s úrokom 3 a 3,3 % sa čoskoro vrátia, informuje portál openiazoch.zoznam.sk. Prvú vlnu nákupu dlhopisov za 500 miliónov eur realizovalo ministerstvo financií ešte v marci tohto roku, vtedy sa dlhopisy Investor a Patriot (s dvoj- a štvorročnou splatnosťou) vypredali za rekordných pár dní.
„My v tomto projekte budeme pokračovať. Takýto projekt si vyžaduje určitú prípravu, preto ďalšie dlhopisy budú až budúci rok,“ avizoval vtedy minister financií Ladislav Kamenický. Za prípravu predaja je zodpovedná Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL), ktorá potvrdila, že na novej emisii sa aktívne pracuje.
Podľa ARDAL-u sa občania môžu tešiť na ďalšiu možnosť nákupu dlhopisov pravdepodobne už v prvom štvrťroku 2026.
Detaily o úrokových sadzbách a dátume predaja ešte nie sú známe, ARDAL však prisľúbil, že akonáhle budú podrobnosti finalizované, budú transparentne komunikované širokej verejnosti.
V tohtoročnej emisii mohli občania dlhopisy nakúpiť len prostredníctvom piatich partnerských bánk (ČSOB, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, UniCredit Bank a VÚB).