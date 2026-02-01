Prvá platba v novej výške je splatná do 8. februára.
Od začiatku roka 2026 sa mení výška povinných odvodov na sociálne aj zdravotné poistenie pre živnostníkov a samostatne zárobkovo činné osoby. Nové sumy platia už za január, pričom prvú platbu v upravenej výške musia SZČO uhradiť najneskôr do 8. februára 2026. Preto je dôležité, aby si podnikatelia včas skontrolovali a prípadne upravili trvalé príkazy v banke.
Minimálne mesačné odvody sa v roku 2026 výrazne zvyšujú
Sociálne poistenie stúpne na 303,11 eura mesačne, zdravotné poistenie bude predstavovať 121,92 eura mesačne. Celkovo tak živnostník zaplatí približne 425 eur mesačne, čo je oproti roku 2025 nárast takmer o 81 eur.
Ak podnikateľ zaplatí odvody v nižšej než stanovenej sume, poisťovne rozdiel evidujú ako nedoplatok. Ten sa následne navyšuje o penále za každý deň omeškania. Pri dlhšom neplatení môže Sociálna poisťovňa aj zdravotná poisťovňa pristúpiť k vymáhaniu dlhu, prípadne k exekúcii. Chyba často vzniká práve vtedy, keď si živnostník neupraví trvalý príkaz a banka odošle starú, nižšiu sumu.
Poisťovne preto odporúčajú overiť si novú výšku odvodov v elektronických pobočkách alebo u účtovníka a platby upraviť ešte pred februárovým termínom. Vyhne sa tak zbytočným sankciám a nedoplatkom.