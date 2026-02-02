Prečítajte si podrobnú predpoveď, kde a kedy si treba dávať najväčší pozor.
V priebehu utorka 3. februára 2026 nás čaká veterné počasie, ktoré zasiahne najmä západnú časť územia. Výstraha 1. stupňa pred silným vetrom platí v čase od 07:00 do 19:00 hod. pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky kraj. V týchto lokalitách sa ojedinele očakáva priemerná rýchlosť vetra okolo 12 m/s (45 km/h), pričom v nárazoch môže vietor krátkodobo dosiahnuť až 18 až 20 m/s (65 – 70 km/h).
Hoci je takáto sila vetra v tejto ročnej dobe bežná, predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity a môže spôsobiť škody menšieho rozsahu, preto sa odporúča zvýšená opatrnosť pri pohybe vonku.
S príchodom večera sa však meteorologická situácia skomplikuje na väčšine územia Slovenska. Od utorka 18:00 hod. až do stredajšieho rána 4. februára (08:00 hod.) vstupuje do platnosti výstraha pred poľadovicou. Riziko tvorby nebezpečného ľadového filmu na cestách a chodníkoch sa týka najmä Banskobystrického, Trenčianskeho, Košického, Nitrianskeho a Prešovského kraja.
Kombinácia doznievajúceho vetra a klesajúcich teplôt vytvorí podmienky pre vznik šmykľavých plôch, ktoré môžu výrazne skomplikovať rannú dopravu, zvýšiť riziko úrazov pri pohybe osôb alebo spôsobiť problémy na infraštruktúre a elektrických vedeniach. Vodičom aj chodcom sa preto v utorok večer a v stredu ráno odporúča maximálna obozretnosť.