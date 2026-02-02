Zatiaľ čo Slováci tvoria polovicu tržieb, čoraz viac za naše diaľnice platia aj cudzinci.
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) predala v minulom roku takmer šesť miliónov diaľničných známok, čo predstavuje medziročný nárast o 8,6 %. Pozíciu najobľúbenejšej voľby si obhájila 10-dňová známka, po ktorej siahlo 2,5 milióna motoristov. O výsledkoch informoval v pondelok odbor mediálnej komunikácie NDS.
Ktoré známky motoristi kupovali najviac?
- 10-dňová: 2,5 milióna kusov
- 1-dňová: 1,5 milióna kusov
- 365-dňová: 1,2 milióna kusov
- 30-dňová: 600-tisíc kusov
Vrchol predaja zaznamenali diaľničiari počas leta. V júli a auguste si vodiči kúpili dokopy takmer 1,5 milióna známok. Takmer polovicu všetkých nákupov zrealizovali domáci motoristi. Významný podiel však tvoria aj susedia z Česka, ktorí si kúpili takmer milión známok, pričom výnos z ich nákupov medziročne stúpol o šesť percent. Viac peňazí do systému priniesli aj Rakúšania (nárast o 13 %) a Rumuni (o 10 %).
Nové kilometre zvýšili dopyt K rastúcemu záujmu prispelo najmä rozšírenie diaľničnej siete. NDS v minulom roku odovzdala do užívania štyri nové úseky v celkovej dĺžke viac ako 42 kilometrov.
Kde nakupovať bezpečne? NDS opäť pripomína, že motoristi by mali využívať výhradne oficiálne predajné kanály. Sú nimi web www.eznamka.sk alebo mobilná aplikácia eZnamka. Známku si vodiči môžu zakúpiť aj osobne na čerpacích staniciach alebo na informačno-predajných miestach na hraničných priechodoch.