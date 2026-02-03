Nemocnica už s mužom ukončila spoluprácu a prípad rieši polícia.
Študent na praxi objavil na toaletách v nemocnici v Humennom skryté sledovacie zariadenie. Nezdravotnícky zamestnanec nainštaloval kameru v jednom z pavilónov a v ďalšom, konkrétne na gynekologickom oddelení, už pripravoval ďalšie zariadenie. Polícia páchateľa rýchlo stotožnila, pri inštalácii totiž nakrútil sám seba, informuje portál noviny.sk.
Zariadenie sa nachádzalo na toaletách určených pre personál. Študent si všimol blikanie v lište oproti toalete a okamžite na nález upozornil. Nemocnica udalosť oznámila polícii a na páchateľa podala trestné oznámenie.
Podľa dostupných informácií zamestnanec nainštaloval kameru len niekoľko desiatok minút predtým, ako ju študent našiel. „Polícia prípad vyšetruje ako prečin porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy v štádiu pokusu,“ uviedla hovorkyňa KR PZ Prešov Jana Ligdayová. Doplnila však, že vyšetrovateľ doposiaľ nevzniesol obvinenie voči konkrétnej osobe.
Vedenie nemocnice sa od konania svojho pracovníka ostro dištancuje. „Ide o individuálne zlyhanie jednotlivca. Nemocnica takéto správanie odsudzuje a so zamestnancom už okamžite rozviazala pracovný pomer,“ dodala hovorkyňa siete Janka Fedáková.