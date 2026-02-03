Krátko pred polnocou vypukol v jednom z ružinovských bytov rozsiahly požiar, ktorý sa rýchlo rozšíril.
Nočný požiar na Banšelovej ulici v bratislavskej Trnávke vyhnal do mrazivého počasia dve desiatky rodín. Plamene zničili dva byty, no voda a dym znefunkčnili aj mnohé ďalšie priestory v bytovom dome. O incidente informoval starosta Ružinova Martin Chren na sociálnej sieti s tým, že nikto neprišiel o život a záchranári nehlásia ani vážne zranenia.
Hasiči vyrazili k požiaru na Banšelovej 36 v pondelok (2. 2.) krátko po 23:15 h. Silný oheň si vyžiadal nasadenie viacerých kusov techniky a privolanie posíl. Vďaka pohotovému zásahu záchranných zložiek a polície sa podarilo včas evakuovať dva vchody šesťpodlažného paneláka. Zdravotníci v sanitke priamo na mieste ošetrili niekoľko osôb, ktoré sa nadýchali nebezpečných splodín.
O presnej príčine zatiaľ starosta Chren nechce špekulovať a čaká na oficiálne výsledky vyšetrovania. „Na mieste ľudia spomínali rôzne alternatívy – od výbuchu plynovej bomby až po vznietenie elektrickej kolobežky,“ priblížil. Celú udalosť považuje za vážne varovanie, že bezpečnosť v bytových domoch nemôžeme podceňovať.