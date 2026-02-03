Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov, ktorý obsahuje viac ako 114-tisíc záznamov.
Sociálna poisťovňa 2. februára 2026 zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzajú sa v ňom fyzické a právnické osoby, ktoré mali splatnosť dlhu do 26. januára 2026 a neuhradili ho do 29. januára 2026.
Do zoznamu poisťovňa zaradila osoby s dlhom od 5 eur, zamestnávateľov, ktorí neodovzdali výkaz poistného a príspevkov, aj zahraničné SZČO, ktoré neoznámili výšku príjmov a výdavkov alebo zmeny v poistení.
Oproti predchádzajúcemu zoznamu poisťovňa vyradila tých, ktorí svoje dlhy zaplatili, doplnili chýbajúce údaje alebo upozornili pobočku na nezrovnalosti. Aktualizáciu databáz robí priebežne a klientom, ktorí sa v zozname ocitli omylom, sa ospravedlňuje. Dlžníci, ktorí svoje záväzky alebo povinnosti splnia do 5. februára 2026, sa už v ďalšom zozname, zverejnenom v 7. týždni 2026, neobjavia.