Podľa hnutia Progresívne Slovensko spisy spomínajú stovky slovenských obetí a kontaktov na vplyvných ľudí.
Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) podáva trestné oznámenie v súvislosti s prepojením amerického sexuálneho násilníka Jeffreyho Epsteina. Poslankyne PS argumentujú tým, že zverejnená komunikácia obsahuje správy so slovenskými občanmi aj s ľuďmi, ktorí sa v tom čase zdržiavali na našom území.
Samotný Epstein krajinu v minulosti navštívil. Dokumenty majú navyše odhaľovať stovky správ o slovenských obetiach sexuálneho násilia. Poslankyne Národnej rady (NR) SR za PS o tom informovali v utorok na brífingu pred Generálnou prokuratúrou SR.
„Jeffrey Epstein je už síce mŕtvy, ale celá tá jeho sieť nechutných zvrhlíkov fungovala. Myslíme si, že tieto osoby majú čeliť spravodlivosti. A, naopak, obete, ktoré sú aj na Slovensku, by sa mali spravodlivosti dočkať,“ uviedla poslankyňa NR SR Beáta Jurík (PS).
Chcú podporiť slovenské obete
Beáta Jurík doplnila, že na rokovanie parlamentu predložia uznesenie, ktorým chcú podporiť slovenské obete Epsteinovho zneužívania. „Nejde o žiadne politikárčenie, nie je tam zmienka o Miroslavovi Lajčákovi a neexistuje tak žiadny dôvod na to, aby to tí ‚tlačovkoví‘ bojovníci za ženy, ako sme videli posledné týždne, nepodporili,“ zdôraznila.
Poslankyňa Zuzana Števulová (PS) zároveň vyzvala všetky ženy, dievčatá a ďalšie obete, aby sa nebáli prehovoriť. „Dnes je ten čas, keď môžu vystúpiť, keď môžu prísť za orgánmi činnými v trestnom konaní alebo za organizáciami, ktoré poskytujú pomoc obetiam sexuálneho zneužívania, a povedať o tom,“ vyhlásila.
Števulová taktiež vyzvala kompetentné úrady, aby preverili bezpečnostnú previerku Miroslava Lajčáka, bývalého poradcu premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Podľa nej ide o skompromitovanú osobu a úrady by mu mali previerku zrušiť.
Premiér prijal Lajčákovu rezignáciu
Premiér Fico prijal Lajčákovu rezignáciu už v sobotu (31. 1.). Bývalý poradca sa rozhodol odísť z funkcie práve pre komunikáciu s Epsteinom. Fico uviedol, že Lajčák sa týmto krokom prejavil ako veľký diplomat. Samotný Lajčák opakovane odmietol, že by o Epsteinových zločinoch vedel, a jeho konanie odsúdil.
Americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo v piatok (30. 1.) viac ako tri milióny nových strán spisov k prípadu. Dokumenty spomínajú viaceré prominentné osobnosti vrátane Donalda Trumpa, Billa Clintona či Elona Muska. Jeffrey Epstein spáchal samovraždu v roku 2019 v newyorskom väzení po tom, čo vybudoval sieť na zneužívanie neplnoletých dievčat.