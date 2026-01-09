Cieľom týchto prác je zvýšenie bezpečnosti a stability celého systému.
Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, aby sa pripravili na dočasné obmedzenie digitálnych služieb. Počas nadchádzajúceho víkendu, od 10. do 11. januára 2026, zrealizuje technický tím plánovanú údržbu systémov. Práce začnú už v piatok 9. januára vo večerných hodinách s cieľom zvýšiť stabilitu a bezpečnosť poskytovaných služieb, informuje sociálna poisťovňa na svojom webe.
Počas servisných prác nebudú môcť klienti využívať tieto nástroje:
- Elektronický účet poistenca (EUP)
- Mobilnú aplikáciu
- Harmonogram odstávok
Technici rozdelili údržbu do dvoch nočných intervalov, aby minimalizovali dopad na používateľov počas dňa:
- Piatok (9. 1.) – Sobota (10. 1.) od 21.00 h do 8.00 h
- Sobota (10. 1.) – Nedeľa (11. 1.) od 21.00 h do 8.00 h