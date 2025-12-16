Vozidlá budú značky Tatra a vyrábať ich budú v Moldave nad Bodvou.
V Moldave nad Bodvou vyrobia v nasledujúcich štyroch rokoch 4000 vojenských nákladných vozidiel Tatra za viac ako miliardu eur. V Dubnici nad Váhom o tom v utorok informoval minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) spolu s predstaviteľmi spoločnosti Czechoslovak Group.
Rekordný kontrakt získala spoločnosť Tatra Defence Slovakia pre zákazníka z juhovýchodnej Ázie. Výrobu bude zabezpečovať spoločnosť MSM Land Systems. Obe spoločnosti sú súčasťou skupiny Czechoslovak Group českého podnikateľa Michala Strnada.
„Slovensko bolo historicky významným výrobcom vozidiel Tatra. Samotná značka má slovenské korene, keďže prvé vozidlá s ‚tatrováckym' podvozkom testovali práve v našich horách. Výroba tatroviek sa na Slovensko vracia vo veľkom rozsahu, v Moldave nad Bodvou vznikne 300 pracovných miest. Verím, že na tento kontrakt na 4000 vozidiel nadviažu v budúcnosti ďalšie,“ zdôraznil šéf rezortu obrany.
Podľa generálneho riaditeľa MSM Land Systems Michala Baláža sa závod v Moldave nad Bodvou musí rýchlo pripraviť na prudký rast výroby. Podnik sa venuje aj opravám ťahaných a samohybných húfnic a bojových vozidiel pechoty.
„Na zvládnutie rekordného kontraktu na 4000 vozidiel Tatra potrebujeme viac ako 300 nových zamestnancov. Ich nábor a príprava bude veľkou výzvou,“ doplnil Baláž.