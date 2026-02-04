Hlavné témy
TASR
dnes 4. februára 2026 o 6:28
Čas čítania 1:19

Zamestnancom sa kráti čas. Na podanie žiadosti o zúčtovanie dane im zostávajú posledné týždne

Zamestnancom sa kráti čas. Na podanie žiadosti o zúčtovanie dane im zostávajú posledné týždne
Zdroj: Unsplash/Firmbee.com

Deadline majú do 16. februára.

Zamestnanci, ktorí mali v roku 2025 príjmy len zo závislej činnosti, môžu požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane najneskôr do 16. februára tohto roka. Ak žiadosť v tomto termíne nepredložia alebo nesplnia podmienky, vzniká im povinnosť podať daňové priznanie do 31. marca 2026, upozornil v utorok hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč.

„Zamestnancom, ktorí mali v roku 2025 zdaniteľný príjem len zo závislej činnosti plynúci zo zdrojov na území SR (zo zamestnania alebo z dohody) a nemajú povinnosť podať daňové priznanie z iných dôvodov (prenájom, výhry, príjmy zo zahraničia, podnikanie), môže zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie. Musia však najneskôr do 16. februára 2026 požiadať o jeho vykonanie na predpísanom tlačive,“ priblížil hovorca.

Čo sa stane, ak to nestihneš?

Ak mal zamestnanec viacerých zamestnávateľov, môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek z nich. K žiadosti predloží potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od všetkých ostatných zamestnávateľov a doklady preukazujúce nárok na daňové zvýhodnenia, teda nezdaniteľné časti, daňový bonus na dieťa, na úroky či daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky. V prípade, že do 16. februára nepredloží žiadosť s požadovanými prílohami, zamestnávateľ nie je povinný ročné zúčtovanie vykonať.

 

Pokiaľ zamestnanec nesplní podmienky pre podanie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania a jeho celkové zdaniteľné príjmy presiahli v minulom roku sumu 2876,90 eur, svoju daňovú povinnosť si musí vysporiadať cez daňové priznanie typu A do 31. marca 2026.

„Ak zamestnanec nepožiadal o vykonanie ročného zúčtovania, zamestnávateľ je povinný za obdobie, za ktoré mu vyplácal zdaniteľnú mzdu v roku 2025, vystaviť a doručiť Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch najneskôr do 10. marca 2026,“ konštatoval Kováč.

Zamestnanci, ktorí chcú poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 % alebo 3 % nimi určenému prijímateľovi, požiadajú prostredníctvom žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania zamestnávateľa aj o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní podielu dane.

Toto potvrdenie je povinnou prílohou vyhlásenia. „Termín na vystavenie potvrdenia je 15. apríl 2026. Vyhlásenie o poukázaní 2 % (3 %) dane musia zamestnanci podať do 30. apríla 2026,“ doplnil hovorca.

31. januára 2026 o 6:55 Čas čítania 0:30 NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty
3. februára 2026 o 18:31 Čas čítania 1:05 Automatický systém odhalí na Slovensku neplatičov. Nepoistené autá nepustí cez STK Automatický systém odhalí na Slovensku neplatičov. Nepoistené autá nepustí cez STK
3. februára 2026 o 17:01 Čas čítania 0:24 Z balkóna na 10. poschodí v Považskej Bystrici vypadol pes. Tragédiu zachytil okoloidúci Z balkóna na 10. poschodí v Považskej Bystrici vypadol pes. Tragédiu zachytil okoloidúci
Daňové priznanie fyzickej osoby.
Daňové priznanie fyzickej osoby. Zdroj: TASR/Radoslav Stoklasa
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
