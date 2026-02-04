Lajčák sa objavil na ďalšej fotografii s Epsteinom. Záber vznikol v centre Bratislavy

Epstein je spájaný s rozsiahlym sexuálnym škandálom a jeho vzťahy s politikmi, diplomatmi a vplyvnými osobami sú dlhodobo predmetom verejného záujmu.
Bývalý minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák sa objavil na ďalšej zo zverejnených fotografií spolu s Jeffreym Epsteinom. Snímka podľa dostupných informácií vznikla v centre Bratislavy. Na existenciu fotografie upozornil na sociálnej sieti aktivista malycynik.
Ide o jednu z fotografií, ktoré sa v poslednom období objavili v rámci zverejňovania dokumentov mapujúcich kontakty Miroslava Lajčáka s dnes už zosnulým americkým finančníkom Jeffreym Epsteinom. Epstein je spájaný s rozsiahlym sexuálnym škandálom a jeho vzťahy s politikmi, diplomatmi a vplyvnými osobami sú dlhodobo predmetom verejného záujmu.