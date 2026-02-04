Na horách treba počítať s veľmi silným až búrlivým vetrom.
Počasie na Slovensku bude v najbližších dňoch ovplyvňovať tlaková níž od západu, ktorá prinesie teplý a vlhký vzduch od juhu. Očakáva sa oblačné až zamračené počasie, miestami hmla. Lokálne sa objaví dážď alebo prehánky, vo vyšších polohách nad približne 1400 m sneženie. Ráno sa môže ojedinele vyskytnúť poľadovica, píše SHMÚ na webe.
Nočné teploty vo štvrtok (5. 2.) klesnú na 3 až -2 °C, cez deň sa oteplí na 5 až 10 °C, v niektorých údoliach stredného a východného Slovenska okolo 3 °C. Fúkať bude juhovýchodný až južný vietor, najmä na západe miestami silný s nárazmi, ktorý popoludní zoslabne. Na horách treba počítať s veľmi silným až búrlivým vetrom.
