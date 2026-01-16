Hlavné témy
Katarína Jánošíková
dnes 16. januára 2026 o 7:10
Čas čítania 0:43

Finančná správa posiela mnohým Slovákom dôležité tlačivo. Na jeho vyplnenie majú len pár dní

Finančná správa posiela mnohým Slovákom dôležité tlačivo. Na jeho vyplnenie majú len pár dní

Štát sa tak snaží znížiť administratívnu záťaž, no zároveň pripomína, že za správnosť údajov zodpovedá samotný daňovník.

Finančná správa začína od 3. januára 2026 zasielať daňovým subjektom predvyplnené daňové priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2025. Úradníci pripravujú tieto podklady už ôsmy rok, aby daňovníkom uľahčili administratívu a ušetrili čas, informuje finančná správa na svojom webe.

Priznania dostanú všetci klienti, ktorí majú aktívnu elektronickú schránku na portáli finančnej správy a zároveň podali priznanie k tejto dani aj za rok 2024. Termín na podanie priznania a zaplatenie dane za rok 2025 vyprší 31. januára 2026. Keďže tento deň pripadá na sobotu, daňový poriadok posúva lehotu na pondelok 2. februára 2026. Daňovníci musia použiť nový vzor tlačiva s označením DMVv25.

Finančná správa ukladá automaticky vygenerované priznania do Osobnej internetovej zóny na svojom portáli. Používatelia ich nájdu v časti História komunikácie – Prijaté dokumenty. Systém do priznania predvyplnil najmä identifikačné údaje, zdaňovacie obdobie, druh priznania a výpočet dane podľa aktuálnej sadzby.

Aj pri takomto dokumente však musí daňovník skontrolovať správnosť všetkých údajov. Taktiež musí doplniť informácie za rok 2025, ktoré systém nemohol automaticky spracovať. Ako pomôcka slúži Informácia k predvyplnenému DP, ktorú majitelia nájdu priamo pri vygenerovanom tlačive.

finančná správa
Zdroj: Facebook/Finančná správa
