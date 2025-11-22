Nový závod medzinárodnej skupiny Neways vytvorí stovky pracovných miest.
- Nový závod medzinárodnej skupiny Neways v Novej Dubnici v celkovej hodnote 28 miliónov eur sa stáva najväčším výrobným závodom skupiny.
- Investícia prinesie stovky nových pracovných miest a výrobu high-technológií.
- Nový závod vznikol s cieľom reagovať na potreby neustále rastúceho počtu zákazníkov a zlúčením všetkých aktivít do jednej prevádzky vytvára priestor pre zvýšenie prevádzkovej efektivity spoločnosti.
Citát: „Technologický a výrobný sektor Slovenska sa rýchlo rozvíja a investície, ako je rozšírenie spoločnosti Neways v Novej Dubnici, potvrdzujú silnú pozíciu našej krajiny. Vďaka kvalifikovanej pracovnej sile, strategickej polohe a silnému priemyselnému sektoru Slovensko ponúka ideálne prostredie pre spoločnosti, ako je Neways, aby rozširovali svoje aktivity. Rozvoj high-tech výroby je zároveň dôležitou súčasťou našej hospodárskej stratégie, pretože takéto projekty prispievajú k diverzifikácii slovenského priemyslu a posilňujú našu konkurencieschopnosť v rámci Európskej únie,“ uviedla Denisa Saková.
Širší kontext: Závod v súčasnosti zamestnáva približne 700 pracovníkov, pričom spoločnosť v nasledujúcich dvoch rokoch plánuje zvýšiť ich počet na 1 100, s ambíciou dosiahnuť až 1 500 zamestnancov. Nová prevádzka s rozlohou viac ako 22-tisíc m2 zároveň ponúka možnosť rozšírenia až na 30-tisíc m2 a prináša 3,2-násobné zvýšenie výrobnej kapacity oproti doterajším závodom.
Spoločnosť Neways s medzinárodnou pôsobnosťou patrí dlhodobo medzi lídrov z hľadiska produktivity v elektrotechnickom priemysle a na Slovensku úspešne pôsobí už takmer 30 rokov, uviedlo MH. Produkty spoločnosti sa využívajú v najmodernejších zariadeniach od elektroniky pre mikroskopy Thermo Fisher až po káblové systémy pre litografické zariadenia ASML.
Prečítaj si aj tieto články: