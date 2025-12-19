Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 19. decembra 2025 o 15:38
Čas čítania 0:39

Slovenskú analýzu vakcín zverejnili vo významnom vedeckom časopise. Vyvrátili ňou Kotlárove tvrdenia

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Slovenskú analýzu vakcín zverejnili vo významnom vedeckom časopise. Vyvrátili ňou Kotlárove tvrdenia
Zdroj: TASR/AP

Získala kladné oponentské hodnotenia.

V zahraničnom vedeckom časopise npj Vaccines vyšla publikácia vedcov z Biomedicínskeho centra (BMC) Slovenskej akadémie vied (SAV) a Vedeckého parku Univerzity Komenského venovaná analýze zvyškovej DNA vo vybraných šaržiach mRNA vakcín proti COVID-19. Informovala o tom vedúca oddelenia pre komunikáciu SAV Katarína Gáliková.

„Vydaním publikácie v tomto vedeckom časopise vedci a vedkyne potvrdili vedeckú hodnotu svojich výsledkov obsiahnutých v správe o kvantitatívnej analýze zvyškovej DNA, ktorá vznikla na základe uznesenia vlády SR,“ uviedla SAV. Dodala, že práca zaujala odborníkov a bolo na ňu vypracovaných päť oponentských posudkov s kladným ohlasom k prezentovaným dátam.

„Veríme, že akceptácia a publikovanie výsledkov v takom špecializovanom a prestížnom vedeckom časopise sú jednak vizitkou kvalitnej zmysluplne odvedenej práce, a taktiež že pomôžu prehĺbiť dôveru vo vedcov a ich prácu,“ hovorí generálna riaditeľka BMC SAV a zároveň korešpondujúca autorka publikácie profesorka Silvia Pastoreková.

Analýza okrem iného vyvrátila tvrdenia splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie Petra Kotlára, ktorý tvrdil, že obsahuje „nebezpečné množstvá DNA“.

KOTLÁR
Zdroj: TASR / Jakub Kotian
19. decembra 2025 o 10:14 Čas čítania 0:31 Tragédia na D1: Žena vraj bola mŕtva ešte pred čelnou zrážkou. Polícia má podozrenie, že išlo o vraždu Tragédia na D1: Žena vraj bola mŕtva ešte pred čelnou zrážkou. Polícia má podozrenie, že išlo o vraždu
19. decembra 2025 o 11:27 Čas čítania 0:44 Kedysi mala v detskej izbe fotky Fica. Toto je nová šéfka Inštitútu zdravotných analýz Kedysi mala v detskej izbe fotky Fica. Toto je nová šéfka Inštitútu zdravotných analýz
19. decembra 2025 o 9:29 Čas čítania 0:25 Rebríček najbezpečnejších krajín sveta sa mení. Jeden zo susedov Slovenska si pohoršil (+mapa) Rebríček najbezpečnejších krajín sveta sa mení. Jeden zo susedov Slovenska si pohoršil (+mapa)
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Správy z domova Vakcína
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 15:31
Vybrané potraviny budú od roku 2026 drahšie. Štát zvyšuje DPH na 23 percent
Vybrané potraviny budú od roku 2026 drahšie. Štát zvyšuje DPH na 23 percent
včera o 07:37
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
dnes o 11:52
Tragédia: Pri páde lietadla zomrelo sedem ľudí. Medzi obeťami je aj bývalý pretekár NASCAR
Tragédia: Pri páde lietadla zomrelo sedem ľudí. Medzi obeťami je aj bývalý pretekár NASCAR
dnes o 10:14
Tragédia na D1: Žena vraj bola mŕtva ešte pred čelnou zrážkou. Polícia má podozrenie, že išlo o vraždu
Tragédia na D1: Žena vraj bola mŕtva ešte pred čelnou zrážkou. Polícia má podozrenie, že išlo o vraždu
pred 2 hodinami
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
včera o 18:02
Rusko chce obnoviť medzivládnu komisiu pre spoluprácu so Slovenskom. Zverejnili detaily
Rusko chce obnoviť medzivládnu komisiu pre spoluprácu so Slovenskom. Zverejnili detaily
včera o 15:31
Vybrané potraviny budú od roku 2026 drahšie. Štát zvyšuje DPH na 23 percent
Vybrané potraviny budú od roku 2026 drahšie. Štát zvyšuje DPH na 23 percent
včera o 07:37
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
včera o 14:46
Interpol pátra po kvetinárke Eve. Podľa polície si za 50-tisíc eur objednala vraždu manžela
Interpol pátra po kvetinárke Eve. Podľa polície si za 50-tisíc eur objednala vraždu manžela
pred 2 dňami
Nová forma podvodov ohrozuje aj Slovákov: Pin kód vedia špekulanti zistiť pomocou bežného zariadenia
Nová forma podvodov ohrozuje aj Slovákov: Pin kód vedia špekulanti zistiť pomocou bežného zariadenia
12. 12. 2025 8:31
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
pred 3 dňami
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
1
11. 12. 2025 13:18
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
13. 12. 2025 16:00
Meteorológovia prezradili, aké budú Vianoce. Veľa ľudí predpovede sklamú
Meteorológovia prezradili, aké budú Vianoce. Veľa ľudí predpovede sklamú
12. 12. 2025 13:22
Zo slovenského trhu sťahujú obľúbený výrobok od Nestlé. Našli v ňom mikroorganizmus
Zo slovenského trhu sťahujú obľúbený výrobok od Nestlé. Našli v ňom mikroorganizmus
Lifestyle news
Virálne objatie na koncerte Coldplay zmenilo jej život: HR manažérka prehovorila o nenávisti a vyhrážkach
pred 56 minútami
Melania Trump vystupuje z Trumpovho tieňa. Nový dokument ponúkne pohľad na jej návrat do role prvej dámy USA
pred hodinou
Chris Evans sa vracia ako Captain America. V nových Avengeroch bude aj otcom
pred 3 hodinami
Popcorn inšpirovaný bryndzovými haluškami? V Bratislave vznikol nový food koncept
dnes o 12:41
Z trónu zosadila aj hit od Mariah Carey. Táto skladba je hitom Vianoc 2025
dnes o 11:39
Boli sme na predstavení vianočnej kolekcie Tezenis. Spája kvalitné materiály a štýlový dizajn
dnes o 11:00
VIDEO: Mesto vytvorilo parkovacie miesto pre invalidov okolo zaparkovaného auta. Majiteľ skončil s pokutami
dnes o 10:37
Slovensko Všetko
Kedysi mala v detskej izbe fotky Fica. Toto je nová šéfka Inštitútu zdravotných analýz
dnes o 11:27
Kedysi mala v detskej izbe fotky Fica. Toto je nová šéfka Inštitútu zdravotných analýz
Kristína Králiková preberá vedenie Inštitútu zdravotných analýz. Verejnosť si ju pamätá aj podľa jej sympatií k Robertovi Ficovi.
Tragédia na D1: Žena vraj bola mŕtva ešte pred čelnou zrážkou. Polícia má podozrenie, že išlo o vraždu
dnes o 10:14
Tragédia na D1: Žena vraj bola mŕtva ešte pred čelnou zrážkou. Polícia má podozrenie, že išlo o vraždu
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať do januára
pred 2 hodinami
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať do januára
Muž sa ubytoval v kabínke lanovky. Polícia v Žilinskom kraji riešila nezvyčajný incident
pred hodinou
Muž sa ubytoval v kabínke lanovky. Polícia v Žilinskom kraji riešila nezvyčajný incident
Lajčák sa fotil so sexuálnym predátorom Epsteinom. K známej kauze zverejnili nové zábery
dnes o 07:14
Lajčák sa fotil so sexuálnym predátorom Epsteinom. K známej kauze zverejnili nové zábery
Rebríček najbezpečnejších krajín sveta sa mení. Jeden zo susedov Slovenska si pohoršil (+mapa)
dnes o 09:29
Rebríček najbezpečnejších krajín sveta sa mení. Jeden zo susedov Slovenska si pohoršil (+mapa)
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
4
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
1
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
14
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
3
21. 2. 2025 15:00
Beriem antidepresíva a chodím k psychiatrovi. To neznamená, že nežijem plnohodnotný život
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
6
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
48
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
1
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
12. 12. 2025 14:46
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
Slovensko rieši paradox nezamestnanosti: čísla o nezamestnanosti klesajú, no problémy s prácou zostávajú. Pod povrchom sa skrýva rastúca skupina „neviditeľných“ nezamestnaných, demografická kríza aj tvrdé škrty v systéme sociálnej podpory.
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
11. 12. 2025 19:31
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
SLAYÁDA S MILIÓNMI NA POZADÍ: Vysvetľujeme, prečo výhovorky Emy Lacovej neobstoja
9. 12. 2025 9:00
SLAYÁDA S MILIÓNMI NA POZADÍ: Vysvetľujeme, prečo výhovorky Emy Lacovej neobstoja
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
2. 12. 2025 10:00
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
2
1. 12. 2025 9:00
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia