Aké sú tvoje práva?
Nevyplatená mzda je problém, s ktorým sa stretávajú mnohí zamestnanci. Tí často nevedia, aké majú práva a aké kroky môžu podniknúť.
Práve preto ti prinášame prehľadný zoznam častých otázok a odpovedí na to, ako sa brániť v prípade, že ti nevyplatili mzdu.
Kedy sa mzda považuje za nevyplatenú?
Mzda sa považuje za nevyplatenú vtedy, ak ti zamestnávateľ neuhradí odmenu za vykonanú prácu v dohodnutom výplatnom termíne, prípadne najneskôr do konca mesiaca, ktorý nasleduje po období, za ktoré mzda patrí (ak pracovná zmluva neurčuje inak).
Inými slovami, ak máte dohodnuté, že mzda za január má byť vyplatená do konca februára a peniaze neprídu ani v priebehu marca, ide už o nevyplatenú mzdu.
Ako postupovať voči zamestnávateľovi v prípade nevyplatenej mzdy?
Vždy začnite písomnou výzvou:
- pošlite ju doporučene s doručenkou (ako dôkaz),
- určite v nej lehotu na úhradu (napr. 7–14 dní),
- uveďte, o akú sumu mzdy ide a za ktoré obdobie.
Čo robiť, ak prvá výzva nezaberie?
Pošlite predžalobnú výzvu, kde:
- znova žiadate mzdu,
- upozorníte, že ak nárok nebude uspokojený:
- podáte na súd návrh na platobný rozkaz alebo žalobu,
- podáte trestné oznámenie,
- alebo podáte podnet na inšpektorát práce.
Predžalobná výzva má význam najmä z pohľadu súdneho konania, pretože preukazuje, že ste sa najskôr pokúsili vyriešiť spor dohodou, bez zásahu súdu.
Národný inšpektorát práce zase môže skontrolovať, či zamestnávateľ neporušil zákon. A v prípade zistení mu uloží pokutu alebo iné sankcie.