Ako je na tom Slovensko?
K 1. januáru 2026 malo zákonom stanovenú minimálnu mzdu 22 z 27 krajín Európskej únie. Výnimkou sú Dánsko, Taliansko, Rakúsko, Fínsko a Švédsko. Najnižšie minimálne mzdy, pod hranicou 1 000 eur mesačne, boli v ôsmich krajinách, vrátane Slovenska, Česka, Bulharska či Rumunska.
V ďalších ôsmich štátoch sa minimálna mzda pohybovala od 1 000 do 1 500 eur a v šiestich krajinách, najmä v západnej Európe, presiahla hranicu 1 500 eur mesačne, informuje Eurostat na webe.
Slovensko sa posunulo do vyššej kategórie
Rozdiely medzi krajinami sú však výrazne menšie po zohľadnení rozdielnych cien. Po prepočte na paritu kúpnej sily bola najnižšia minimálna mzda v Estónsku a najvyššia v Nemecku, pričom rozdiel medzi nimi bol približne 2,4-násobný.
Slovensko sa po tomto prepočte radí do strednej skupiny krajín s minimálnou mzdou do 1 000 eur. Oproti roku 2025 sa Slovensko spolu s Bulharskom a Českom posunulo do vyššej kategórie, čo naznačuje postupné zbližovanie minimálnych miezd v rámci Európskej únie.