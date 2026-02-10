Premiéri Slovenska, Česka a Rakúska prijali spoločnú deklaráciu.
Premiéri krajín Rakúska Slovenska a Česka sa v rámci Slavkovského formátu dohodli na deklarácii, ktorá pomenováva postoje týchto krajín k štvrtkovému (12. 2.) európskemu samitu.
Naznačuje priority, ktorým by sa Európska únia mala venovať. Jednou z nich sú ceny elektrickej energie. Na tlačovej konferencii o tom po stretnutí Slavkovského formátu informoval predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) s tým, že chcú v súvislosti s cenami energie spustiť na Úniu „delostreleckú paľbu“.
