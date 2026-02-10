Hlavné témy
TASR
dnes 10. februára 2026 o 17:12
Čas čítania 0:16

Premiéri Rakúska, Slovenska a Česka prijali spoločnú deklaráciu. Na samite EÚ chcú tlačiť najmä na ceny elektriny

Premiéri Rakúska, Slovenska a Česka prijali spoločnú deklaráciu. Na samite EÚ chcú tlačiť najmä na ceny elektriny
Zdroj: Facebook / Robert Fico, Úrad vlády Slovenskej republiky

Premiéri Slovenska, Česka a Rakúska prijali spoločnú deklaráciu.

Premiéri krajín Rakúska Slovenska a Česka sa v rámci Slavkovského formátu dohodli na deklarácii, ktorá pomenováva postoje týchto krajín k štvrtkovému (12. 2.) európskemu samitu.

Naznačuje priority, ktorým by sa Európska únia mala venovať. Jednou z nich sú ceny elektrickej energie. Na tlačovej konferencii o tom po stretnutí Slavkovského formátu informoval predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) s tým, že chcú v súvislosti s cenami energie spustiť na Úniu „delostreleckú paľbu“. 

