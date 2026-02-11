Veľká Británia prevezme kľúčovú úlohu v novej arktickej misii NATO.
Veľká Británia v stredu oznámila, že posilní svoje jednotky v Nórsku a prevezme kľúčovú úlohu v arktickej misii NATO. Londýn takto reaguje na „rastúce ruské hrozby“. Spojené kráľovstvo v najbližších troch rokoch zdvojnásobí počet svojich vojakov v Nórsku z pôvodných 1 000 na 2 000.
Toto rozhodnutie prichádza v čase, keď USA odovzdávajú európskym dôstojníkom dve veliteľské stanovištia NATO v talianskom Neapole a v americkom Norfolku. Biely dom týmto krokom napĺňa požiadavku prezidenta Donalda Trumpa, aby európske krajiny prevzali väčšiu zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť.
„Bezpečnosť Arktídy a ďalekého severu bude posilnená proti rastúcim ruským hrozbám,“ uviedlo britské ministerstvo obrany vo svojom vyhlásení. Britský minister obrany John Healey počas návštevy vojenskej základne v severnom Nórsku potvrdí zapojenie britských síl do misie NATO Arctic Sentry.
Reagujú tak na kroky Donalda Trumpa
Európski členovia aliancie urýchľujú posilňovanie obrany regiónu po tom, čo Trump v januári opakovane pohrozil anexiou Grónska. Prezident USA tento krok odôvodňuje národnou bezpečnosťou a rastúcim vplyvom Ruska a Číny v okolí ostrova.
„Požiadavky na obranu rastú a Rusko predstavuje najväčšiu hrozbu pre bezpečnosť Arktídy a severných oblastí, akú sme zažili od studenej vojny,“ uviedol Healey.
Podpísali obrannú dohodu
Británia a Nórsko v decembri podpísali novú obrannú dohodu o spoločnej prevádzke flotily vojnových lodí. Plavidlá budú v Severnom Atlantiku „loviť ruské ponorky“. Obe krajiny chcú touto cestou chrániť kritickú podmorskú infraštruktúru, najmä komunikačné káble, ktoré podľa Západu čelia hrozbe zo strany Moskvy. Oslo navyše vlani potvrdilo nákup najmenej piatich britských fregát v hodnote približne 11,48 miliardy eur.
Britská Kráľovská námorná pechota už od roku 2023 využíva novú základňu Camp Viking na severe Nórska. Londýn zároveň plánuje v septembri viesť Spoločné expedičné sily (JEF) vo „významnej vojenskej akcii“. Cvičenie Lion Protector preverí schopnosť vzdušných, pozemných a námorných síl chrániť strategickú infraštruktúru pred útokmi a sabotážou.