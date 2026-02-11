Prezident Pellegrini privíta šéfa diplomacie USA Marca Rubia. Toto sú všetky plánované stretnutia prezidenta SR

Tento rok čakajú prezidenta SR Petra Pellegrini významné stretnutia so svetovými lídrami, ktoré môžu ovplyvniť medzinárodné vzťahy Slovenska.
Prezident SR Peter Pellegrini pokračuje v roku 2026 v sérii významných rokovaní so svetovými lídrami. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR.
Vo februári prezident prijme v Prezidentskom paláci amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia. Nasledujúci mesiac privíta moldavskú prezidentku Maiu Sanduovú a v apríli prijme predstaviteľov Maltézskeho rádu. Z kancelárie zároveň avizovali, že Slovensko ako hostiteľ v máji usporiada stretnutie prezidentov Slavkovského formátu S3.
Ako doplnili, druhý polrok prinesie samit prezidentov Vyšehradskej štvorky v Trenčíne, Európskom hlavnom meste kultúry 2026. „Slovensko má na tohtoročnom fóre spolu s Poľskom, Maďarskom a Českom príležitosť zosúladiť svoje postoje a posilniť pozíciu strednej Európy v EÚ,“ uviedli z kancelárie.
Prezident bude prijímať veľvyslancov
Pellegrini bude zároveň podľa nich pokračovať v prijímaní veľvyslancov členských štátov Európskej Únie (EÚ), slovenských poslancov Európskeho parlamentu a zástupcov predsedníctiev Rady EÚ. Ako hlavný veliteľ Ozbrojených síl (OS) Slovenskej republiky by sa v druhom polroku 2026 mal zúčastniť aj na Veliteľskom zhromaždení OS SR.
Očakáva sa aj prijatie viacerých lídrov zo západného Balkánu, susedných krajín a strednej Ázie. „V apríli prezident SR prijme prezidenta Turkmenistanu, v máji prezidentov Rakúska a Albánska. Počas leta privíta aj hlavy štátov Severného Macedónska a Čiernej Hory,“ priblížili z kancelárie s tým, že cieľom týchto stretnutí bude posilniť dobré vzťahy, rozvíjať spoluprácu a podporovať stabilitu.