Tieto moderné reaktory majú posilniť našu energetickú bezpečnosť a pomôcť s dekarbonizáciou priemyslu.
Slovensko sa môže stať jedným z lídrov v budovaní malých modulárnych reaktorov (SMR). Prvá komplexná štúdia „Projekt Phoenix“ potvrdila, že krajina má na tento krok skvelé predpoklady: odborníkov, infraštruktúru aj vhodné lokality.
Odborníci analyzovali vyše 100 rôznych parametrov podľa odporúčaní Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, vrátane externých rizík, geotechnických podmienok či bezpečnostných aspektov. Preverili štyri miesta: Jaslovské Bohunice, Mochovce, Vojany a areál U. S. Steel v Košiciach.
Všetky tieto lokality spĺňajú prísne bezpečnostné aj technické kritériá. Podľa riaditeľa Slovenských elektrární Branislava Strýčka predstavujú malé reaktory cestu k energetickej bezpečnosti a čistému ovzdušiu. Oproti klasickým jadrovým blokom ich energetici dokážu postaviť rýchlejšie a jednoduchšie ich zapoja do existujúcej siete.