Katarína Jánošíková TASR
dnes 15. januára 2026 o 16:51
Čas čítania 0:26

Slovensko má potenciál stať sa jadrovou veľmocou. Krajina má podľa štúdie skvelé predpoklady

Slovensko má potenciál stať sa jadrovou veľmocou. Krajina má podľa štúdie skvelé predpoklady
Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Tieto moderné reaktory majú posilniť našu energetickú bezpečnosť a pomôcť s dekarbonizáciou priemyslu.

Slovensko sa môže stať jedným z lídrov v budovaní malých modulárnych reaktorov (SMR). Prvá komplexná štúdia „Projekt Phoenix“ potvrdila, že krajina má na tento krok skvelé predpoklady: odborníkov, infraštruktúru aj vhodné lokality.

Odborníci analyzovali vyše 100 rôznych parametrov podľa odporúčaní Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, vrátane externých rizík, geotechnických podmienok či bezpečnostných aspektov. Preverili štyri miesta: Jaslovské Bohunice, Mochovce, Vojany a areál U. S. Steel v Košiciach.

Všetky tieto lokality spĺňajú prísne bezpečnostné aj technické kritériá. Podľa riaditeľa Slovenských elektrární Branislava Strýčka predstavujú malé reaktory cestu k energetickej bezpečnosti a čistému ovzdušiu. Oproti klasickým jadrovým blokom ich energetici dokážu postaviť rýchlejšie a jednoduchšie ich zapoja do existujúcej siete.

15. januára 2026 o 12:11 Čas čítania 0:20 Na Slovensko príde extrémny mráz. Teplota vzduchu klesne až na mínus 20 °C Na Slovensko príde extrémny mráz. Teplota vzduchu klesne až na mínus 20 °C
15. januára 2026 o 11:46 Čas čítania 0:07 Začali trestné stíhanie vo veci predaja parku Voderady. Informoval o tom generálny prokurátor Žilinka Začali trestné stíhanie vo veci predaja parku Voderady. Informoval o tom generálny prokurátor Žilinka
15. januára 2026 o 10:53 Čas čítania 0:18 Rýchlik do Košíc mešká dlhšie ako dve hodiny. Počas jednej cesty sa dvakrát pokazil rušeň Rýchlik do Košíc mešká dlhšie ako dve hodiny. Počas jednej cesty sa dvakrát pokazil rušeň
Elektráreň Mochovce.
Elektráreň Mochovce. Zdroj: Facebook/Richard Sulík
