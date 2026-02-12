Všetkých päť kľúčových odvetví ekonomiky zvýšilo svoje tržby.
Štatistický úrad SR potvrdil, že všetkých päť sledovaných odvetví slovenskej ekonomiky zvýšilo v roku 2025 svoje tržby za vlastné výkony a tovar. Ani v jednom sektore rast neklesol pod hranicu 3 %.
1. Ťažiskové odvetvie slovenskej ekonomiky zaznamenalo medziročné zvýšenie tržieb o 3,2 %, čím prerušilo trojročný pokles. Pozitívny trend zasiahol až 12 zo 16 priemyselných odvetví:
- Výroba počítačov vzrástla o 19,8 %.
- Výroba kovov si polepšila o 6,2 %.
Celkový výsledok brzdila nižšia produkcia automobilov a pokles v dodávkach energií.
2. Stavebné firmy zažili mimoriadne úspešný rok.
- Ich tržby narástli o 9,5 %, čo predstavuje prvý rast od roku 2021.
3. Doprava a skladovanie
- Tento sektor zvýšil tržby o 4,2 %.
K úspechu dopomohli najmä tieto zložky:
- Poštové a kuriérske služby (nárast o takmer 12 %).
- Skladové činnosti (rast o 9,1 %).
4. Trhové služby a IT sektor
- Vybrané trhové služby rástli o 3,5 %.
- Najviac zarobili firmy v oblasti poradenstva a vedenia podnikov (+16,8 %).
- Informačné a komunikačné technológie si pripísali 3,4 %.
- Sektor podržalo najmä počítačové programovanie (+6,3 %) a telekomunikácie (+2 %), hoci celkové tempo rastu sa už tretí rok spomaľuje.
11. februára 2026 o 8:19 Čas čítania 0:46 Na Slovensku treba počítať s víchricou, vietor v nárazoch dosiahne rýchlosť 135 km/h. Zasiahne najmä tieto okresy
8. februára 2026 o 14:09 Čas čítania 0:24 Štát rozdá 150-tisíc rodinných kariet. Pre rodiny s malými deťmi prinesú zľavy na plienky, výživu aj detské aktivity