Poisťovňa o odstávke informuje na svojom webe.
Sociálna poisťovňa upozorňuje svojich klientov na plánovanú technickú údržbu, ktorú uskutoční v nedeľu 15. februára 2026. Technici budú na systémoch pracovať v ranných hodinách od 6:00 do 9:00, informuje Sociálna poisťovňa na svojom webe.
Týmto krokom chce poisťovňa zvýšiť stabilitu a bezpečnosť svojich digitálnych služieb. Počas týchto troch hodín však používatelia nemusia mať prístup k:
- Elektronickému účtu poistenca (EUP),
- mobilnej aplikácii Sociálnej poisťovne.
