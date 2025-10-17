Za celý týždeň smeruje cena ropy k poklesu zhruba o 3 %.
Ceny ropy v piatok klesli, pričom cena Brentu skĺzla pod hranicu 61 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagovali na vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, že by sa mal v dohľadnom čase stretnúť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom s cieľom rokovať o ukončení vojny na Ukrajine. K poklesu smerujú ceny komodity aj za celý týždeň. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 7.26 h SELČ 60,92 USD (52,30 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 14 centov (0,23 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dosiahla 57,33 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou klesla o 13 centov (0,23 %). Za celý týždeň smeruje cena ropy v obidvoch prípadoch k poklesu zhruba o 3 %.
Trump a Putin sa vo štvrtok (16. 10.) dohodli na ďalšom stretnutí v súvislosti s vojnou na Ukrajine, pričom schôdzka by sa mala uskutočniť do dvoch týždňov v Budapešti. Prípadný pozitívny výsledok rokovaní by mohol zmierniť sankcie na ruský ropný sektor. „Potom, ako Trump oznámil schôdzku s Putinom, sa obavy trhov z obmedzenia dodávok ropy zmiernili,“ povedal Daniel Hynes, komoditný analytik z banky ANZ.
Ceny ropy čiastočne ovplyvnili aj informácie amerického ministerstva energetiky o vývoji ropných zásob v USA. Podľa Úradu pre energetické informácie (EIA), ktorý spadá pod ministerstvo energetiky, sa zásoby ropy v USA minulý týždeň zvýšili o 3,5 milióna barelov. Analytici oslovení agentúrou Reuters počítali s rastom iba o 288 000 barelov.