Záujemcovia musia konať rýchlo, lehoty na predloženie obálok s cenovými ponukami končia už v priebehu marca.
Okresné úrady v Banskej Bystrici a Nitre vyhlásili nové kolá predaja prebytočného majetku štátu. Záujemcovia môžu získať nehnuteľnosti prostredníctvom elektronickej aukcie alebo osobitného ponukového konania, informuje ropk.sk.
1. Dom s veľkým pozemkom v obci Kráľovce-Krnišov. Okresný úrad Banská Bystrica predáva stavbu so súpisným číslom 31 v okrese Krupina.
Ponuka obsahuje: Rodinný dom, hospodársku budovu, studňu a pozemky s celkovou výmerou 854 m².
- Cena: Minimálne 65 000 €.
- Termín: Ponuky doručte do 12. 03. 2026.
- Podmienka: Zloženie zábezpeky 5 000 €. Obhliadka sa uskutoční 4. marca o 11:00 (treba sa nahlásiť vopred).
2. Vodná plocha v obci Strekov
Okresný úrad Nitra ponúka na predaj pozemok v katastrálnom území Strekov (okres Nové Zámky) priamo na Hlavnej ulici.
- Ponuka obsahuje: Pozemok registra „C“ s parcelným číslom 74, klasifikovaný ako vodná plocha, s výmerou 633 m².
- Cena: Minimálne 9 700 €.
- Termín: Ponuky doručte do 06. 03. 2026.
- Podmienka: Zloženie zábezpeky 500 €. Obhliadku si môžete dohodnúť individuálne so správcom.
Ako podať úspešnú ponuku?
V oboch prípadoch musíte poslať písomnú cenovú ponuku v uzatvorenej obálke. Štát vyžaduje presné náležitosti:
- Identifikácia: Meno, adresa, kontakt (u firiem IČO a sídlo).
- Cena: Musí byť vyjadrená jednou pevnou sumou v eurách.
- Označenie obálky: Musíte uviesť správne heslo (napr. "OPK - Parcela C KN č. 74..." pre Strekov alebo "NEOTVÁRAŤ: 2026/001503-MA" pre Krnišov).
Pozor, rozhoduje dátum doručenia ponuky do podateľne príslušného úradu, nie dátum odoslania na pošte. Štát vylúči každého záujemcu, ktorý nedoručí ponuku včas alebo v stanovenej lehote nepripíše zábezpeku na určený účet.