TASR
dnes 2. januára 2026 o 7:58
Čas čítania 0:56

Mýtny systém čakajú v roku 2026 veľké zmeny: Od 1. januára sú spoplatnené nové úseky

Zdroj: FOTO TASR - Lukáš Furcoň

Do mýtneho systému pribudli nové úseky.

Od 1. januára 2026 sa mení zoznam vymedzených úsekov slovenských diaľnic, ciest I. a II. triedy s elektronickým výberom mýta. Podľa spoločnosti SkyToll po všetkých úpravách sa dĺžka týchto úsekov ciest zvýši o viac ako 27 kilometrov zhruba na 8310 kilometrov.

Najvýznamnejšou zmenou je zahrnutie nových úsekov diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R2. Ide o úseky R2 Kriváň - Mýtna či D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové. Paralelné úseky na cestách I. triedy budú v tomto prípade spoplatnené s odloženou platnosťou od 1. marca 2026.

„Do zoznamu pribudne aj úsek diaľnice D1 Hubová - Ivachnová vrátane tunela Čebrať, ktorý bude odovzdaný do prevádzky v priebehu prvej polovice roka 2026,“ uviedol hovorca SkyToll Miroslav Beneš. Paralelné úseky na cestách I. triedy budú spoplatnené od 1. júla 2026.

Okrem zaradenia nových stavieb sú v zozname aj ďalšie úpravy. Na diaľničnej sieti ide najmä o spoplatnenie R1 v Banskej Bystrici.

„Na cestách I. triedy sa realizujú posuny dopravných značiek označujúcich začiatok a koniec obce, úpravy vymedzených úsekov ciest v súvislosti s výstavbou priemyselného areálu Valaliky, zmeny intravilánových vymedzených úsekov v Trnave a technické modifikácie atribútov jednotlivých úsekov,“ dodal Beneš. Na cestách II. triedy je rozdelený úsek cesty II/526 v Hnúšti.

Cieľom týchto zmien je zosúladenie zoznamu vymedzených úsekov ciest s aktuálnym stavom cestnej infraštruktúry a dopravného značenia.

Presné informácie o aktuálne platnej sieti vymedzených úsekov ciest, ako aj interaktívny kalkulátor mýta nájdu dopravcovia na stránke www.emyto.sk.

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj
