Zima udrela aj na Slovensku. Studený vzduch prinesie ďalšie sneženie.
Zima sa opäť naplno vrátila do strednej Európy. Zo severu k nám prenikol studený vzduch, ktorý ukončil pocitovo jarné počasie. Ranné teploty na Slovensku klesli miestami až k -15 °C a aj cez deň sa držia len tesne nad nulou, informuje web iMeteo.sk.
V najbližších dňoch budú cez naše územie prechádzať pásma zrážok. Na Slovensku bude snežiť najmä ráno, hlavne na západe krajiny. Do stredy (18. februára) môže napadnúť len poprašok alebo do 2 cm snehu, ktorý sa pri denných teplotách nad nulou rýchlo roztopí.
Výraznejšie sneženie zasiahne okolité krajiny
Sneh pokryje Nemecko, Česko, Poľsko aj Rakúsko. Najviac ho napadne v Alpách, kde môže do stredy pribudnúť až 100 cm, najmä na západe Rakúska.
Zaujímavý vývoj môže priniesť štvrtok (19. februára). Do oblasti by sa mohla presunúť tlaková níž, ktorá by priniesla silnejšie sneženie nad Maďarsko a Balkán. Okraj tohto sneženia by mohol zasiahnuť aj južné Slovensko, kde by mohlo napadnúť približne 5 až 15 cm snehu. Predpoveď sa však ešte môže zmeniť.