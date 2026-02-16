Hlavné témy
Natália Mišániová
dnes 16. februára 2026 o 18:18
Čas čítania 0:49

Dlhuješ štátu peniaze? Sociálna poisťovňa aktualizovala „čiernu listinu“, nájdeš sa na nej?

Dlhuješ štátu peniaze? Sociálna poisťovňa aktualizovala „čiernu listinu“, nájdeš sa na nej?

Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov, ktorý obsahuje viac ako 118-tisíc záznamov.

Sociálna poisťovňa 16. februára 2026 zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzajú sa v ňom fyzické a právnické osoby, ktoré mali splatnosť dlhu do 9. februára 2026 a neuhradili ho do 12. februára 2026.

Do zoznamu poisťovňa zaradila osoby s dlhom od 5 eur, zamestnávateľov, ktorí neodovzdali výkaz poistného a príspevkov, aj zahraničné SZČO, ktoré neoznámili výšku príjmov a výdavkov alebo zmeny v poistení.

Oproti predchádzajúcemu zoznamu poisťovňa vyradila tých, ktorí svoje dlhy zaplatili, doplnili chýbajúce údaje alebo upozornili pobočku na nezrovnalosti. Aktualizáciu databáz robí priebežne a klientom, ktorí sa v zozname ocitli omylom, sa ospravedlňuje. Dlžníci, ktorí svoje záväzky alebo povinnosti splnia do 19. februára 2026, sa už v ďalšom zozname, zverejnenom v 9. týždni 2026, neobjavia.

Celý zoznam nájdeš tu:
Univerzitná nemocnica Bratislava 150 985 945,81 €
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 100 106 279,85 €
Univerzitná nemocnica Martin 68 388 275,26 €
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 55 747 546,68 €
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 50 877 528,04 €
FN Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 41 210 397,78 €
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok  41 044 673,86 €
Fakultná nemocnica Trnava 40 317 454,57 €
Národný ústav detských chorôb 38 954 000,97 €
Fakultná nemocnica Nitra 33 037 111,63 €
Sociálna poisťovňa
Zdroj: Sociálna poisťovňa
