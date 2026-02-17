Na miestny obecný úrad evakuovali tridsiatku cestujúcich.
V Liptovskej Osade (okres Ružomberok) došlo v utorok (17. 2.) nadránom k mimoriadne tragickej dopravnej nehode. Na ceste I/59 sa zrazil poľský diaľkový autobus, smerujúci z Krakova do Budapešti, s kamiónom naloženým drevom. Autobus po náraze okamžite zachvátili plamene a vodič na mieste zahynul, informuje portál tvnoviny.
Na miesto nešťastia vyslalo operačné stredisko v Žiline 16 príslušníkov HaZZ z Ružomberka, Martina a Banskej Bystrice s ôsmimi kusmi techniky. Záchranné zložky priamo na mieste ošetrili takmer 30 cestujúcich, väčšinou poľskej národnosti. Dve osoby s vážnejšími zraneniami následne previezli do ružomberskej nemocnice.
Hasiči nasadili aj evakuačné autobusy, ktoré preživších pasažierov prepravili do bezpečia na Obecný úrad v Liptovských Revúcach. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline vyslalo na pomoc účastníkom nehody aj posttraumatický tím.
Donovaly zostávajú uzavreté
Nehoda úplne ochromila dopravu na hlavnom ťahu. Polícia horský priechod Donovaly úplne uzavrela a v oboch smeroch neprejazdná zostáva aj cesta I/59. Vodiči musia v tomto úseku počítať s dlhotrvajúcimi obmedzeniami, kým záchranné zložky neodstránia následky požiaru a trosky vozidiel.