Hovorkyňa takto nevhodne odbila novinára amerického denníka The Huffington Post.
Ako miesto pre budúce stretnutie Donalda Trumpa s Vladimirom Putinom bola vybraná Budapešť. Prečo práve hlavné mesto Maďarska? Túto otázku položil novinár amerického denníka The Huffington Post a dostalo sa mu veľmi neštandardnej odpovede.
Ako informuje CNN Prima News, novinár sa spýtal, kto vybral Budapešť, na čo mu tlačová hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavitt a riaditeľ komunikácie Bieleho domu Steven Cheung (ktorý bol Trumpovým hovorcom počas prezidentskej kampane) zhodne odpovedali „tvoja mama“.
„Príde vám to vtipné?“
Následne sa ich novinár spýtal, či im táto odpoveď pripadá vtipná. Dostalo sa mu akurát len urážky. „Je vtipné, že sa považujete za médium. Ste krajne ľavicový plátok, ktorý nikto neberie vážne, vrátane vašich kolegov v médiách, ktorí vám to akurát nepovedia do očí. Prestaňte mi písať vaše neúprimné, zaujaté a idiotské otázky,“ cituje CNN Prima News podľa denníka The Independent slová Karoline Leavitt.
Novinári sa nenechali odbiť a jeden z nich, práve z denníka The Independent, sa ďalej spýtal, či komunikačný tím Bieleho domu považuje odpoveď „tvoja mama“ za vhodnú. Na to odpovedala asistentka tlačovej hovorkyne Bieleho domu Taylor Rogers, že je „viac ako vhodná“.
Zatkne Maďarsko Putina?
Maďarský premiér Viktor Orbán má blízko nielen k Trumpovi, ale udržuje vrelé vzťahy aj s Putinom a navyše dlhodobo kritizuje ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Maďarsko je pritom stále členom organizácie Medzinárodného súdneho tribunálu (ICC), ktorá na Putina vydala medzinárodný zatykač. Maďarsko by tak ruského prezidenta malo podľa správnosti zadržať, čo sa však veľmi pravdepodobne nestane, pretože krajina nariadenia ICC ignoruje a chce z neho vystúpiť.