V Krakove začali platiť nové pravidlá v mestskej hromadnej doprave, ktoré majú obmedziť hluk a spríjemniť cestovanie. Mesto reaguje na dlhodobé sťažnosti cestujúcich na ľudí, ktorí v autobusoch a električkách hlasno telefonujú, púšťajú hudbu alebo hrajú na nástrojoch, informoval o tom web CowKrakowie.pl.
Revízor môže uložiť pokutu vo výške 45 eur
Po novom je zakázané telefonovať cez reproduktor, púšťať hudbu z mobilu či rádia a rušiť ostatných hlasným prejavom. Ak to niekto poruší, revízor mu môže uložiť pokutu 200 zlotých, čo je približne 45 eur.
Ak cestujúci ani po upozornení neprestane, vodič má právo ho z vozidla vyviesť. V takom prípade musí MHD opustiť bez nároku na vrátenie cestovného.
Pokutu možno udeliť len vtedy, ak revízor alebo vodič priestupok priamo vidí alebo počuje počas jazdy, nestačia nahrávky ani sťažnosti od iných cestujúcich.
Krakov sa pridal k ďalším mestám
Krakov sa tak pridal k mestám, kde je ticho v doprave považované za samozrejmosť. Podobné pravidlá platia napríklad v Helsinkách, Japonsku, Francúzsku či Nemecku, no Krakov je prvým poľským mestom, ktoré ich začalo vymáhať pokutami, píše portál iDnes.cz.