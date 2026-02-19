Hlavné témy
Lukáš Turčan
dnes 19. februára 2026 o 7:47
Čas čítania 0:29

Prokurátor nariadil znovu vyšetrovať letenky Šutaja Eštoka za 12 500 eur. Podozrivú platbu preveria

Prokurátor nariadil znovu vyšetrovať letenky Šutaja Eštoka za 12 500 eur. Podozrivú platbu preveria

Za letenky do Dubaja mal Matúš Šutaj Eštok zaplatiť skoro 12 500 eur v hotovosti, rovnakým spôsobom mal uhradiť aj hotel.

Polícia opätovne preverí cestu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka do Spojených arabských emirátov. Líder koaličnej strany Hlas - SD tam na konci roka 2024 strávil súkromnú dovolenku, informovali Aktuality.

Za letenky mal zaplatiť skoro 12 500 eur v hotovosti, taktiež mal hotovosťou zaplatiť aj za hotel v Emirátoch. K takýmto záverom dospela polícia po preverovaní, ktoré začala na základe trestných oznámení podaných stranou Demokrati a Nadáciou Zastavme korupciu. Vyšetrovateľ napokon podnet odmietol a prokurátor jeho rozhodnutie následne potvrdil.

„Vec bola vrátená vyšetrovateľovi dňa 17. 02. 2026 s pokynom prokurátora na doplnenie ďalších podkladov a na opätovné rozhodnutie. Vzhľadom na to, aby neboli zmarené nariadené úkony, bližšie sa k veci nie je nateraz možné vyjadriť,“ vyjadril sa pre Aktuality.sk hovorca bratislavskej krajskej prokuratúry Patrik Hujsa. 

 

Šutaj Eštok.
Šutaj Eštok. Zdroj: TASR/Martin Baumann
