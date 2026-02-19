Za letenky do Dubaja mal Matúš Šutaj Eštok zaplatiť skoro 12 500 eur v hotovosti, rovnakým spôsobom mal uhradiť aj hotel.
Polícia opätovne preverí cestu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka do Spojených arabských emirátov. Líder koaličnej strany Hlas - SD tam na konci roka 2024 strávil súkromnú dovolenku, informovali Aktuality.
Za letenky mal zaplatiť skoro 12 500 eur v hotovosti, taktiež mal hotovosťou zaplatiť aj za hotel v Emirátoch. K takýmto záverom dospela polícia po preverovaní, ktoré začala na základe trestných oznámení podaných stranou Demokrati a Nadáciou Zastavme korupciu. Vyšetrovateľ napokon podnet odmietol a prokurátor jeho rozhodnutie následne potvrdil.
„Vec bola vrátená vyšetrovateľovi dňa 17. 02. 2026 s pokynom prokurátora na doplnenie ďalších podkladov a na opätovné rozhodnutie. Vzhľadom na to, aby neboli zmarené nariadené úkony, bližšie sa k veci nie je nateraz možné vyjadriť,“ vyjadril sa pre Aktuality.sk hovorca bratislavskej krajskej prokuratúry Patrik Hujsa.