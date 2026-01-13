Kategórie
Lukáš Turčan
dnes 13. januára 2026 o 10:34
Čas čítania 0:32

VIDEO: Alojz Hlina položil na stôl 12 500 eur. Vysmieva sa tak z kauzy nákupu leteniek Šutaja Eštoka

VIDEO: Alojz Hlina položil na stôl 12 500 eur. Vysmieva sa tak z kauzy nákupu leteniek Šutaja Eštoka
Zdroj: TASR/Pavol Zachar

V príspevku tiež kritizuje 60-milionový projekt ministra Kaliňáka.

Slovenskou politickou scénou aktuálne hýbe video poslanca Alojza Hlinu (SaS), ktorý sa rozhodol pre netradičnú vizuálnu pomôcku. Na stôl pred seba vysypal 12 500 eur v hotovosti.

Touto sumou reaguje na kauzu predsedu Hlasu a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, ktorý koncom roka 2024 zaplatil za rodinné letenky v cestovnej kancelári v hotovosti.

Hlina svojím videom poukazuje na absurdnosť situácie, keďže väčšina ľudí by takúto sumu platila skôr pomocou bankového prevodu.

Poslanec ďalej v príspevku kritizuje 60-milionový projekt Kukurica, ktorý má na starosti minister obrany Kaliňák. Neskôr spomína ministerku hospodárstva Denisu Sakovú, ktorá si od podnikateľa Gustáva Lácu z kauzy Slayáda kúpila dom pod Slavínom„Ako je možné že úradníčka, pani Saková, si vie zarobiť ako úradníčka na vilu pod Slavínom?“ pýta sa Hlina vo videu na nehnuteľnosť situovanú v lukratívnej bratislavskej časti.

