V príspevku tiež kritizuje 60-milionový projekt ministra Kaliňáka.
Slovenskou politickou scénou aktuálne hýbe video poslanca Alojza Hlinu (SaS), ktorý sa rozhodol pre netradičnú vizuálnu pomôcku. Na stôl pred seba vysypal 12 500 eur v hotovosti.
Touto sumou reaguje na kauzu predsedu Hlasu a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, ktorý koncom roka 2024 zaplatil za rodinné letenky v cestovnej kancelári v hotovosti.
Hlina svojím videom poukazuje na absurdnosť situácie, keďže väčšina ľudí by takúto sumu platila skôr pomocou bankového prevodu.
Poslanec ďalej v príspevku kritizuje 60-milionový projekt Kukurica, ktorý má na starosti minister obrany Kaliňák. Neskôr spomína ministerku hospodárstva Denisu Sakovú, ktorá si od podnikateľa Gustáva Lácu z kauzy Slayáda kúpila dom pod Slavínom. „Ako je možné že úradníčka, pani Saková, si vie zarobiť ako úradníčka na vilu pod Slavínom?“ pýta sa Hlina vo videu na nehnuteľnosť situovanú v lukratívnej bratislavskej časti.