Polícia v Pawtuckete uzavrela okolie štadióna a začala vyšetrovať rodinnú tragédiu.
Hokejový zápas v americkom meste Pawtucket (štát Rhode Island) ukončila tragédia. Streľba na štadióne Dennisa M. Lyncha si vyžiadala tri obete vrátane podozrivého útočníka. Záchranári okrem toho previezli do nemocnice ďalších troch ľudí, ktorí momentálne bojujú o život v kritickom stave, informuje Rhose Island Current.
Podľa zistení televízie CNN strelec pravdepodobne mieril na členov vlastnej rodiny. K streľbe došlo priamo za striedačkou počas prebiehajúceho zápasu. Hokejisti sa po prvých výstreloch okamžite utekali schovať do šatní.
Na štadióne sídli známa hokejová škola, no podľa televízie NBC útočník nezranil nikoho z mladých športovcov. Obe obete streľby boli dospelé osoby.
Our thoughts are with all those affected by this horrible tragedy at a hockey game!— 🎙X - Wildcast Podcast 🎧 (@MonctonWildcast) February 16, 2026
What are we doing in this world…. https://t.co/FYlCCGoL78