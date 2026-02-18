Víťaz získa 2 letenky do Švédska a ostrov na jeden rok.
Švédska turistická organizácia Visit Sweden ponúka možnosť stať sa správcom jedného z piatich súkromných ostrovov vo Švédsku na jeden rok. Ide o ostrovy Medbådan, Flisan, Storberget, Tjuvholmen a Marsten. Súťaž sa volá „Your Swedish Island“ a okrem ostrova získajú víťazi aj letenky pre dve osoby do Švédska. Informoval o tom portál Euronews.
Nebudeš však skutočným vlastníkom ostrova, ani si ho nemôžeš premenovať, ide len o dočasné používanie na jeden rok. Ostatní ľudia môžu počas tejto doby zákonne ostrov tiež navštíviť.
Do súťaže sa môže prihlásiť ktokoľvek nad 18 rokov, okrem miliardárov. Súťaž trvá do 17. apríla 2026. V rámci nej je potrebné nahrať maximálne jednominútové video, prečo práve ty si zaslúžiš výhru. Prihlásiť sa môže ktokoľvek, kto nie je rezident alebo obyvateľ Švédska, takže aj Slováci.