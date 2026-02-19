AKTUÁLNE: Polícia zadržala bývalého princa Andrewa pre kontakt s Epsteinom

Bývalý princ Andrew je mladší brat kráľa Karola III.
Bývalého britského princa Andrewa Mountbatten-Windsora vo štvrtok zadržala polícia. Brata kráľa Karola III. podozrieva zo zneužitia úradnej moci v spojení s jeho väzbami na nebohého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.
„V rámci vyšetrovania sme dnes (19. februára) zatkli muža po šesťdesiatke z Norfolku pre podozrenie zo zneužitia úradnej moci,“ oznámila polícia v regióne Thames Valley.
Podľa najnovších zistení bývalý princ údajne posielal Epsteinovi potenciálne dôverné informácie medzi rokmi 2001 a 2011, keď zastával funkciu osobitného predstaviteľa Spojeného kráľovstva pre obchod a investície.
„Po dôkladnom posúdení sme začali vyšetrovanie tohto obvinenia zo zneužitia úradnej moci. Je dôležité, aby sme pri spolupráci s našimi partnermi chránili integritu a objektivitu nášho vyšetrovania,“ doplnila polícia.
Mountbatten-Windsor bol Epsteinovým dlhoročným priateľom. Americký finančník a odsúdený sexuálny delikvent sa stal škandálnym symbolom zneužívania maloletých dievčat v prospech prominentných klientov. V auguste 2019 zomrel vo väzenskej cele – oficiálne išlo o samovraždu.
Americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo koncom januára údajne poslednú várku materiálov zo spisov súvisiacich s Epstein. Jej súčasťou je tiež e-mailová komunikácia z 30. novembra 2010, z ktorej vyplýva, že Mountbatten-Windsor poslal Epsteinovi „správy o návštevách vo Vietname, Singapure, Hongkongu a Šen-čene“ z jeho vtedajšej cesty do juhovýchodnej Ázie.
Kauza mladšieho syna zosnulej kráľovnej Alžbety II. a jeho prepojenie na Epsteina patrí medzi najväčšie škandály britskej monarchie za posledné desaťročia. Mountbatten-Windsor bol už preto zbavený titulu Jeho kráľovská výsosť a ďalších vojenských titulov.