TASR
dnes 19. februára 2026 o 10:20
Čas čítania 1:42

Súd rozhodne, či Meta zničila zdravie 20-ročnej Kaley. Mark Zuckerberg tvrdenia odmieta

Súd rozhodne, či Meta zničila zdravie 20-ročnej Kaley. Mark Zuckerberg tvrdenia odmieta
Zdroj: Unsplash/Solen Feyissa

V procese sa má rozhodnúť, či Google a Meta úmyselne navrhli svoje platformy tak, aby povzbudzovali mladých ľudí k ich nutkavému používaniu a poškodzovali si tým duševné zdravie.

Spoločnosť Meta sa nesnaží, aby bola jej aplikácia Instagram pre mladších používateľov návyková. V stredu to vyhlásil generálny riaditeľ spoločnosti Meta Mark Zuckerberg a odmietol tvrdenia, že je navrhnutá tak, aby bola škodlivá pre deti. Uviedol to pred súdnou porotou ako svedok v rámci prelomového občianskoprávneho procesu o závislosti mládeže od sociálnych sietí. Informujú o tom správy agentúry AP.

Spoločnosť Meta vlastní Facebook, Instagram a WhatsApp a jej šéf je najsledovanejším svedkom v rámci procesu, ktorý by mohol vytvoriť právny precedens pre ďalšie žaloby amerických rodín proti sociálnym sieťam.

Civilnú žalobu podala v Los Angeles v Kalifornii mladá žena označovaná ako „Kaley G.M.“, ktorá obviňuje Meta a ďalšie technologické firmy, že úmyselne navrhli Instagram (a YouTube) ako návykový pre deti a mládež.

Porota bude až do konca marca počúvať svedkov, aby mohla rozhodnúť o tom, či YouTube a Instagram nesú zodpovednosť za duševné problémy 20-ročnej Kaley G. M., ktorá je od detstva intenzívnou používateľkou sociálnych sietí. YouTube začala používať ako šesťročná, na Instagram sa pripojila v 11 rokoch, neskôr pribudli aj Snapchat a TikTok.

V procese sa má rozhodnúť, či Google a Meta úmyselne navrhli svoje platformy tak, aby povzbudzovali mladých ľudí k ich nutkavému používaniu a poškodzovali si tým duševné zdravie.

Na začiatku vypočúvania advokát žalobkyne Mark Lanier predstavil tri možnosti, ako ľudia môžu konať voči zraniteľným osobám: pomôcť im, ignorovať ich alebo ich „využívať pre vlastné účely“. „Myslím si, že rozumná spoločnosť by sa mala snažiť pomáhať ľuďom, ktorí využívajú jej služby,“ reagoval Zuckerberg.

Šéf Meta bol vypočúvaný aj ohľadom politiky kozmetických filtrov na Instagrame

Lanier sa Zuckerberga pýtal na jeho výrok počas vyšetrovania pred Kongresom. Vtedy tvrdil, že zamestnanci Instagramu nedostávajú žiadne ciele na predlžovanie času, ktorý užívatelia strávia na tejto platforme. Lanier predložil interné dokumenty, ktoré naznačujú rozpor s týmto tvrdením. Zuckerberg odpovedal, že platforma mala predtým aj takéto zameranie. Vzápätí dodal, že sa vedome rozhodli upustiť od týchto cieľov a namiesto toho sa zamerali na užitočnosť aplikácie.

Zuckerberg zopakoval, že politika spoločnosti obmedzuje prístup používateľov mladších ako 13 rokov a že sa snažia odhaliť tých, ktorí o svojom veku klamali.

Šéf Meta bol vypočúvaný aj ohľadom politiky kozmetických filtrov na Instagrame. Zuckerberg neverí, že existujú dostatočné dôkazy o škodách, ktoré by takéto filtre mohli spôsobiť. Lanier poukázal na externých expertov, s ktorými sa Meta radila, aby posúdili filtre a ich potenciálny vplyv. Povedal, že všetkých 18 z nich vyslovilo obavy.

Organizácie chrániace práva detí označili Zuckerbergovo svedectvo na súde ako neúprimné.

Súd sa zameriava výlučne na dizajn aplikácií, algoritmy a funkcie personalizácie, keďže americké právo významne chráni platformy pred zodpovednosťou za obsah vytvorený používateľmi.

Mark Zuckerberg
Zdroj: Facebook / Mark Zuckerberg
včera o 11:36
Späť
Zdieľať
Diskusia