Premiér Robert Fico otvorene kritizuje realitný trh a prudké zdražovanie bytov označuje za neúnosné.
Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) v utorok ostro skritizoval situáciu na realitnom trhu. Na úvode medzinárodnej konferencie o nájomnom bývaní vyhlásil, že voľný trh v tejto oblasti zlyhal a z bývania urobil nedosiahnuteľný luxus.
Premiér upozornil na nepriaznivý vývoj v roku 2025, kedy ceny nehnuteľností prudko vzrástli až o 12 %. „Dostupnosť bývania je nedosiahnuteľný luxus. Situáciu nezmeníme tým, že sa budeme spoliehať na zázračnú ruku voľného trhu,“ uviedol Fico. Ceny bytov považuje za „nenormálne“ a človeka, ktorý si dnes chce kúpiť byt v Bratislave, označil za „samovraha“.
Sľubuje pomoc pri hypotékach
Keďže Slováci uprednostňujú vlastníctvo bytov pred prenájmom, masívne využívajú hypotéky. Fico deklaroval, že ak úrokové sadzby opäť výrazne stúpnu, vláda okamžite aktivuje bonifikačný mechanizmus. Podľa jeho slov štát nenechá ľudí v situácii, aby pri úveroch platili 5- či 6-percentné úroky namiesto pôvodného jedného percenta.
Okrem výhodných úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) vidí premiér cestu v novom systéme štátom podporovaného nájomného bývania. Do tohto projektu vláda zapojila aj súkromný sektor:
- Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB) už podpísala zmluvy so štyrmi investormi.
- Úrad momentálne pripravuje kontrakty s ďalšími dvoma partnermi.
- Štát podporuje výstavbu týchto bytov napríklad zníženou 5 % DPH.