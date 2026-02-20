Turisti a návštevníci hôr by mali zvýšiť opatrnosť a zvážiť plánované aktivity.
Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pred silným vetrom na horách. Výstraha platí v piatok 20. februára 2026 od 6:00 do 20:00, informuje SHMÚ na svojom webe.
Vo vyšších polohách približne od 1200 do 1600 metrov nad morom môže vietor v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 30 až 37 m/s (110 až 135 km/h), priemerná rýchlosť sa môže pohybovať od 20 do 24 m/s (70 až 85 km/h). Takáto rýchlosť už zodpovedá víchrici.
Výstraha sa týka viacerých okresov na strednom Slovensku, napríklad Ružomberka, Brezna, Banskej Bystrice či Martina, a zasahuje aj niektoré oblasti na východe vrátane Košíc.
Hoci je takýto vietor v tomto ročnom období v horských oblastiach pomerne bežný, môže predstavovať riziko najmä pre turistov, horolezcov a ľudí pohybujúcich sa na hrebeňoch. Odborníci preto odporúčajú zvážiť plánované aktivity v horách a sledovať aktuálny vývoj počasia.