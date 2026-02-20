Hlavné témy
Natália Mišániová
dnes 20. februára 2026 o 14:40
Čas čítania 0:56

Odklad daňového priznania sa nemusí vyplatiť: Zisti, komu prinesie úľavu a komu vyššie náklady

Odklad daňového priznania sa nemusí vyplatiť: Zisti, komu prinesie úľavu a komu vyššie náklady
Zdroj: Unsplash/Lena Balk

V niektorých prípadoch neprinesie žiadnu výhodu, inde môže oddialiť vrátenie preplatku či zvýšiť finančný tlak neskôr.

Odklad daňového priznania pôsobí ako jednoduché riešenie, ako si uľaviť od marcového stresu a získať viac času. V praxi sa však nevyplatí každému. Odborníci upozorňujú, že jeho dopad závisí od výšky príjmov a budúcich odvodov, informuje web Peniaze.sk.

Nie každému však odklad pomôže

Zákon umožňuje posunúť termín podania priznania o tri mesiace, pri príjmoch zo zahraničia až o šesť. Podnikatelia tak získajú viac času na spracovanie podkladov či úhradu dane. Odklad môže byť výhodný najmä pre tých, ktorým po podaní priznania vznikne povinnosť platiť vyššie sociálne odvody. Ak hranicu príjmov prekročili prvýkrát, začnú platiť odvody neskôr, namiesto júla až od októbra. Rovnako sa posúva aj platenie vyšších preddavkov na daň.

Nie každému však odklad pomôže. Podnikatelia s hrubými príjmami do 9 144 eur budú platiť takzvaný mikroodvod bez ohľadu na to, či priznanie podajú v marci alebo si lehotu predĺžia. V ich prípade odklad neprináša žiadnu úsporu na odvodoch.

Pozor na preplatok

Naopak, ak má daňovník nárok na vrátenie preplatku alebo očakáva nižšie sociálne odvody, oplatí sa podať priznanie v riadnom termíne. Čím skôr ho podá, tým skôr dostane späť peniaze alebo sa mu upravia odvody.

Rozhodnutie o odklade by preto nemalo vychádzať len zo snahy získať čas. Dôležité je zvážiť, ako ovplyvní odvody, preddavky aj celkový cash flow. Pre niekoho môže znamenať úľavu, pre iného len zbytočné odkladanie peňazí.

 Chceš vedieť, ako si v roku 2026 môžeš uplatniť 2 % z dane? Prečítaj si náš podrobný článok.
