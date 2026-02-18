Blížiaci sa termín na podanie daňového priznania nemusí znamenať stres.
Ak potrebujete viac času na spracovanie podkladov alebo poberáte príjmy zo zahraničia, zákon vám umožňuje odložiť podanie daňového priznania k dani z príjmov. Na predĺženie lehoty využijete dva základné spôsoby, ktoré si zvolíte podľa svojej konkrétnej situácie, informuje finančná správa na sociálnej sieti.
1. Oznámenie o predĺžení lehoty
Tento spôsob sa využíva najčastejšie, pretože správca dane o vašom kroku nerozhoduje a odklad neschvaľuje.
- Tlačivo: Oznámenie posielate na jednotnom tlačive, ktoré platí pre fyzické aj právnické osoby.
- Dôvod: Do tlačiva nemusíte písať žiadne zdôvodnenie.
- Termín podania: Oznámenie doručte daňovému úradu najneskôr do 31. marca 2026.
- Dĺžka odkladu: Lehotu si predĺžite o 3 mesiace (do 30. júna 2026) alebo pri príjmoch zo zahraničia až o 6 mesiacov (do 30. septembra 2026).
- Platba dane: Daň zaplatíte až v novom, odloženom termíne.
- Podmienka: Ak využijete odklad kvôli zahraničným príjmom, musíte ich v priznaní reálne uviesť.
- Ako podať oznámenie? Podnikatelia a právnické osoby komunikujú s úradom výhradne elektronicky. Zamestnanci, študenti či dôchodcovia môžu oznámenie poslať aj poštou alebo ho odovzdať osobne.
2. Žiadosť o predĺženie lehoty
Tento postup sa využíva len v špecifických prípadoch, napríklad pri konkurze, likvidácii alebo ak podávate priznanie ako dedič za zomrelého daňovníka.
- Schvaľovanie: Na rozdiel od oznámenia, o tejto žiadosti rozhoduje správca dane a on stanovuje nový termín podania.
- Termín podania: Žiadosť odošlite najneskôr 15 dní pred uplynutím riadnej lehoty.
- Forma: Žiadosť nemá predpísané tlačivo, vyhotovujete si ju sami.
