Opozičný líder Magyar obvinil stranu Fidesz premiéra Orbána z prípravy vydieračskej kampane. Vraj chú zverejniť jeho „sextape“

Maďarský opozičný líder strany Tisza Péter Magyar obvinil vládnu stranu Fidesz a premiéra Viktora Orbána z prípravy vydieračskej kampane. Podľa Magyara má ísť o tajne nahratý intímny videoklip. Informoval o tom portál Euronews.
Magyar na sociálnych sieťach tvrdí, že vláda plánuje zverejniť nahrávku, ktorá mala byť vytvorená s pomocou tajných služieb a môže byť zmanipulovaná.
Novinárom bola zaslaná fotografia spálne s nápisom „coming soon“, čo naznačuje blížiace sa zverejnenie videa.
Predstavitelia Fideszu akékoľvek zapojenie popreli. Podľa maďarského zákona je zverejnenie sexuálne explicitných materiálov bez súhlasu trestným činom.
