Niekoľko jednoduchých zmien v správaní vodiča dokáže ušetriť peniaze aj motor.
S príchodom silnejších mrazov si mnohí vodiči všímajú, že ich auto v zime spotrebuje viac paliva. Nádrž sa vyprázdňuje rýchlejšie a pri elektromobiloch citeľne klesá dojazd. Vyššia spotreba v chladnom počasí nie je mýtus. Dobrá správa však je, že správnymi návykmi sa dajú ušetriť desiatky eur mesačne, informuje web autonoviny.sk.
Zima najviac zaťažuje staršie autá, najmä dieselové motory. Tie sa zohrievajú pomalšie a dlhý beh na voľnobehu im skôr škodí než pomáha. Studený olej nedostatočne maže motor a pri starších dieseloch dochádza aj k zanášaniu DPF filtrov či EGR ventilov, čo môže viesť k drahým opravám.
Ako v zime znížiť spotrebu paliva?
- Nezahrievaj motor na mieste
Dlhé státie so zapnutým motorom je zbytočné. Auto spotrebuje palivo, no motor sa výrazne nezahreje. Najlepšie je vyraziť hneď po naštartovaní a jazdiť pokojne.
- Očisti celé auto od snehu
Sneh a ľad zvyšujú hmotnosť auta a zhoršujú aerodynamiku. Navyše sú nebezpečné pre ostatných vodičov.
- Zlož strešný box, keď ho nepotrebuješ
Nosiče a boxy výrazne zvyšujú spotrebu, najmä pri vyšších rýchlostiach. Ak ich nepoužívaš, daj ich dole.
- Šetri s vyhrievaním
Vyhrievané sedadlá, volant či sklá zvyšujú spotrebu paliva alebo skracujú dojazd. Po zohriatí auta ich vypni, no nikdy nešetri na bezpečnosti.
- Odľahči kufor
Zbytočná záťaž zvyšuje spotrebu. Každých 100 kg navyše znamená vyššiu spotrebu približne o 0,3 litra na 100 km.