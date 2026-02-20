Hlavné témy
Petra Korčoková
dnes 20. februára 2026 o 13:34
Čas čítania 2:09

Nahradia Švédi korunu eurom? Bojíme sa zdržovania a chaosu, reagujú bežní obyvatelia

Nahradia Švédi korunu eurom? Bojíme sa zdržovania a chaosu, reagujú bežní obyvatelia
Zdroj: Pexels

Švédsko po rokoch znovu otvára otázku eura. Kým politici hovoria o integrácii a strategických výhodách, ľudia sa obávajú cien, chaosu a zdražovania. Oslovili sme dvoch Švédov, ktorí vysvetľujú, prečo je téma spoločnej meny stále citlivá.

Švédsko po rokoch opäť otvára otázku, či by nemalo vymeniť korunu za euro. Tému, ktorú krajina odmietla v referende v roku 2003, dnes na stôl vracia iný, nepokojnejší svet – vojna na Ukrajine, bezpečnostné napätie aj silnejší tlak na spoluprácu v rámci Európskej únie.

Zatiaľ čo politici hovoria o analýzach, integrácii a strategických výhodách, bežní ľudia riešia oveľa prízemnejšie veci: ceny v obchodoch, možný chaos pri prechode na novú menu a to, či im euro v každodennom živote vôbec niečo prinesie. Oslovili sme dvoch Švédov, ktorí žijú bežný život mimo politických kancelárií. Ich odpovede ukazujú, že kým na politickej úrovni sa hovorí o víziách, medzi ľuďmi prevládajú skôr obavy a opatrnosť.

Švédska Koruna
Zdroj: https://financnenoviny.com/svedsko-centralna-banka-k-digitalnej-mene/svedska-koruna/

Čo si o eure myslia ľudia, ktorých sa to týka najviac

Mária Duke vníma euro skôr ako politickú a európsku výhodu. Podľa nej by spoločná mena mohla posilniť postavenie Švédska v rámci Európskej únie a zároveň uľahčiť život zahraničným turistom. Zároveň však upozorňuje na praktické riziká.

 „Politici podľa mňa nemyslia dosť na chaos a možné zvýšenie cien, ktoré by to mohlo priniesť. A práve toho sa bojím najviac.“

Björn Häggmarkt vidí situáciu o niečo zmierlivejšie než v minulosti. Tvrdí, že Švédsko je dnes na prijatie eura pripravené viac než pred dvoma rokmi, no zároveň pripomína, že väčšina obyvateľov si stále želá ponechať švédsku korunu.

 „V digitálnej dobe už hotovosť skoro nepoužívame, takže z tohto pohľadu mi to celé príde trochu zbytočné,“ hovorí.

Aj on však dodáva, že ide skôr o politický krok a varuje pred možnou vlnou zdražovania. Podľa neho politici často nerozumejú tomu, čo ľudia naozaj potrebujú, a mali by konať zodpovednejšie voči Švédsku aj Európskej únii.

Svantessonová brzdí očakávania: Najprv analýza, rozhodnutie je ešte ďaleko

V článku agentúry Reuters (27. január 2026) o možnom kroku Švédska smerom k prijatiu eura ministerka financií Elisabeth Svantesson (Moderate Party) jasne uviedla, že ide o preskúmanie tejto otázky, nie o okamžitú zmenu meny. Podľa Reuters povedala:

„Myslím si, že je zrejmé, že by sme túto otázku mali preskúmať, a je to úloha, na ktorej začnem pracovať čo najskôr v nasledujúcom volebnom období,“ povedala Svantesson počas parlamentnej debaty o členstve v eurozóne.

Elisabeth Svantesson
Zdroj: https://www.reuters.com/world/europe/low-productivity-bigger-worry-europe-than-potential-tariffs-2024-12-10/

Týmto myslela, že ak jej strana Moderate Party zostane pri moci po parlamentných voľbách v septembri 2026, zriadi komisiu na posúdenie výhod a nevýhod prijatia eura pre Švédsko. Zároveň však upozornila, že samotné prijatie eura by bolo pravdepodobne až v „ďalekej budúcnosti“ a malo by prejsť dôkladnou analýzou v širšom politickom kontexte.

Medzi Bruselom a peňaženkou: euro znie dobre, kým neprídu účty

Debata o prijatí eura sa v Švédsku zjavne neodohráva len na úrovni geopolitiky a veľkých politických plánov. Kým vláda a európske inštitúcie hovoria o integrácii, stabilite a strategických výhodách, ľudia riešia najmä to, čo pocítia v každodennom živote – ceny, prehľadnosť a istotu.

 

Výpovede Márie aj Björna ukazujú, že euro sa medzi bežnými ľuďmi nevníma ako jasná výhra, ale skôr ako politický projekt s nejasnými dôsledkami. Obavy zo zdražovania, chaosu pri prechode na novú menu a pocit, že rozhodnutia sa robia ďaleko od každodenných problémov, zostávajú silné.

Brusel, penaize,
Zdroj: Unsplash/Mathieu Stern , Wikimedia Commons/Sébastien Bertrand

Ak sa Švédsko k euru raz naozaj priblíži, nebude stačiť presvedčiť len politikov a analytikov. Rozhodujúce bude, či sa podarí presvedčiť aj ľudí, ktorí si každý mesiac prepočítavajú účty v peňaženke – a ktorí sa dnes viac než vízií boja práve ich výsledku.

Zahraničie
Lifestyle news
Nový AI nástroj z Číny desí Hollywood. Vytvára realistické videá so slávnymi osobnosťami
pred 3 hodinami
Mark Zuckerberg vypovedá v prelomovom súdnom procese. Sociálne siete vraj boli navrhnuté tak, aby vytvárali závislosť
dnes o 14:31
VIDEO: Nový trailer na Toy Story 5 je tu. Hračky čaká boj s modernou technológiou
dnes o 12:38
Film Zbormajster s Jurajom Lojom mení meno hlavnej postavy. Skutočná obeť prehovorila o tom, ako jej film ničí psychické zdravie
dnes o 11:19
Chceš vlastniť súkromný švédsky ostrov? Krajina ich rozdáva až päť a striktne odmieta miliardárov
dnes o 10:28
Herec Paul Wesley zamieril do Banskej Štiavnice. S Kristine Froseth tam zrejme natáčajú nový projekt
dnes o 09:32
Herec z Euphorie a Grey's Anatomy zomrel vo veku 53 rokov. Eric Dane podľahol chorobe ALS
dnes o 08:18
Poznáme prvé účastníčky šou Ruža pre nevestu. Kto zabojuje o Adrianovu priazeň?
dnes o 06:00
7 tipov na podniky v Bratislave, kde si pozrieš hokejové semifinále. Sleduj zápas Slovensko vs. USA s tou pravou atmosférou
včera o 16:08
