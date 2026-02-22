Od stredy sa však začne oteplovať a ku koncu týždňa môžu teploty dosiahnuť až 18 °C, najmä na juhu krajiny.
Začiatok týždňa bude na Slovensku premenlivý. Pondelok a utorok prinesú veľa oblačnosti, na viacerých miestach sa objaví dážď alebo prehánky, vo vyšších polohách aj sneženie. Na horách môže fúkať silný vietor. Denné teploty sa budú pohybovať približne od 5 do 12 °C, na juhu môže byť o niečo teplejšie, informuje SHMÚ.
Od stredy sa situácia začne meniť. Oblačnosť postupne ubudne a pribudnú slnečné lúče, ráno sa však miestami môže objaviť hmla. Teploty budú každý deň o niečo vyššie a v druhej polovici týždňa sa môžu vyšplhať až na 18 °C, najmä na juhu Slovenska. Koniec týždňa tak prinesie príjemnejšie, takmer jarné počasie, hoci ojedinele sa ešte môže vyskytnúť slabý dážď.