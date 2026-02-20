Oteplenie však prinesie aj viac oblačnosti a zrážok.
Slovensko má pred sebou posledné mrazivé hodiny. Sneženie, ktoré v uplynulých dňoch zasiahlo väčšinu územia, od stredného a východného Slovenska až po západ vrátane okolia Bratislavy, postupne ustane a počasie čaká výrazná zmena, informuje web iMeteo.sk.
Najbližšia noc bude mrazivá
Teploty klesnú na 0 až -8 °C, na severe aj pod -10 °C. V niektorých regiónoch, najmä na juhozápade, môže ísť o poslednú mrazivú noc na dlhší čas.
Už počas víkendu sa začne oteplovať
Nad Stredomorím sa vytvorí tlaková výš, ktorá do našej oblasti prinesie teplejšie západné prúdenie. Chladný vzduch sa postupne vytlačí a teploty budú každým dňom stúpať. Na začiatku budúceho týždňa sa môžu priblížiť až k +15 °C.
Oteplenie však prinesie aj viac oblačnosti a zrážok. Sneženie vystrieda dážď a sneh sa začne topiť. Vyzerá to tak, že výraznejší návrat zimy už zatiaľ nehrozí a počasie nadobudne skôr jarný charakter.