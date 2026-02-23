Po novom bude možné rozdeliť podiel medzi oboch rodičov, ak spĺňajú podmienky.
Od roku 2026 platí novinka pri poukazovaní podielu z dane. Po novom môžeš rozdeliť 2 % z dane medzi oboch rodičov, každému samostatne, ak spĺňajú podmienky. Už si nemusíš vybrať len jedného.
Podpora rodičov nevylučuje podporu neziskových organizácií
Podmienka je jednoduchá, rodič musí byť dôchodca, napríklad poberateľ starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Každý rodič sa posudzuje zvlášť, takže ak je dôchodcom len jeden z nich, podiel z dane môže smerovať iba jemu.
V praxi to znamená, že časť dane, ktorú by inak získal štát, môžeš presmerovať rodičom. Neplatíš pritom nič navyše a tvoja daň sa nezvyšuje, len rozhodneš, kam časť z nej pôjde.
Podpora rodičov sa zároveň nevylučuje s podporou neziskových organizácií. Môžeš pomôcť rodine aj organizácii, ktorú chceš podporiť. Obe možnosti fungujú samostatne a navzájom sa neovplyvňujú.