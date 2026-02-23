Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Natália Mišániová
dnes 23. februára 2026 o 5:42
Čas čítania 0:34

Štát mení pravidlá: Od roku 2026 môžeš rozdeliť 2 % z dane medzi oboch rodičov

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Štát mení pravidlá: Od roku 2026 môžeš rozdeliť 2 % z dane medzi oboch rodičov
Zdroj: TASR/František Iván

Po novom bude možné rozdeliť podiel medzi oboch rodičov, ak spĺňajú podmienky.

Od roku 2026 platí novinka pri poukazovaní podielu z dane. Po novom môžeš rozdeliť 2 % z dane medzi oboch rodičov, každému samostatne, ak spĺňajú podmienky. Už si nemusíš vybrať len jedného.

Podpora rodičov nevylučuje podporu neziskových organizácií

Podmienka je jednoduchá, rodič musí byť dôchodca, napríklad poberateľ starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Každý rodič sa posudzuje zvlášť, takže ak je dôchodcom len jeden z nich, podiel z dane môže smerovať iba jemu.

V praxi to znamená, že časť dane, ktorú by inak získal štát, môžeš presmerovať rodičom. Neplatíš pritom nič navyše a tvoja daň sa nezvyšuje, len rozhodneš, kam časť z nej pôjde.

Podpora rodičov sa zároveň nevylučuje s podporou neziskových organizácií. Môžeš pomôcť rodine aj organizácii, ktorú chceš podporiť. Obe možnosti fungujú samostatne a navzájom sa neovplyvňujú.

Prečítaj si celý článok o tom, ako fungujú 2 % z dane v roku 2026.
Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: TASR/František Iván
21. februára 2026 o 11:16 Čas čítania 0:51 Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
20. februára 2026 o 14:30 Čas čítania 4:20 Realitný investor reaguje na Roberta Fica: „Akúkoľvek pomoc napokon zaplatia daňoví poplatníci“ Realitný investor reaguje na Roberta Fica: „Akúkoľvek pomoc napokon zaplatia daňoví poplatníci“
21. februára 2026 o 14:00 Čas čítania 0:49 AKTUÁLNE: Slovensko zasiahlo menšie zemetrasenie. Otrasy hlási najmä Bratislava a okolie AKTUÁLNE: Slovensko zasiahlo menšie zemetrasenie. Otrasy hlási najmä Bratislava a okolie
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko Ekonomika
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 dňami
Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
17. 2. 2026 8:45
Lidl sťahuje z predaja obľúbenú potravinu Slovákov. Máte ju doma aj vy?
Lidl sťahuje z predaja obľúbenú potravinu Slovákov. Máte ju doma aj vy?
včera o 13:53
Ako chrániť platobné karty aj kľúče od auta pred podvodníkmi: Je lepší alobal alebo špeciálne puzdro?
Ako chrániť platobné karty aj kľúče od auta pred podvodníkmi: Je lepší alobal alebo špeciálne puzdro?
pred 2 dňami
Huliakove ministerstvo avizuje prísnejší zákon pre prevádzkovateľov ubytovania cez Booking a Aribnb. Hrozí pokutami až 30 000 eur
Huliakove ministerstvo avizuje prísnejší zákon pre prevádzkovateľov ubytovania cez Booking a Aribnb. Hrozí pokutami až 30 000 eur
18. 2. 2026 5:43
Fiktívna živnosť ťa môže stáť tisíce eur. Úrady preverujú skutočný spôsob práce
Fiktívna živnosť ťa môže stáť tisíce eur. Úrady preverujú skutočný spôsob práce
pred 2 dňami
Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
3
pred 3 dňami
Realitný investor reaguje na Roberta Fica: „Akúkoľvek pomoc napokon zaplatia daňoví poplatníci“
Realitný investor reaguje na Roberta Fica: „Akúkoľvek pomoc napokon zaplatia daňoví poplatníci“
pred 2 dňami
AKTUÁLNE: Dotrasy zemetrasení na Slovensku pokračujú. Zasiahli tieto oblasti
AKTUÁLNE: Dotrasy zemetrasení na Slovensku pokračujú. Zasiahli tieto oblasti
pred 2 dňami
Huliakove ministerstvo avizuje prísnejší zákon pre prevádzkovateľov ubytovania cez Booking a Aribnb. Hrozí pokutami až 30 000 eur
Huliakove ministerstvo avizuje prísnejší zákon pre prevádzkovateľov ubytovania cez Booking a Aribnb. Hrozí pokutami až 30 000 eur
včera o 08:59
Ukrajina odsúdila „vydierania“ premiéra Fica. Ten pohrozil zastavením dodávok elektriny
Ukrajina odsúdila „vydierania“ premiéra Fica. Ten pohrozil zastavením dodávok elektriny
15. 2. 2026 14:19
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
3
16. 2. 2026 5:55
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už tento rok
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už tento rok
pred 2 dňami
Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
17. 2. 2026 8:45
Lidl sťahuje z predaja obľúbenú potravinu Slovákov. Máte ju doma aj vy?
Lidl sťahuje z predaja obľúbenú potravinu Slovákov. Máte ju doma aj vy?
18. 2. 2026 7:41
Slovenský pozemkový fond zverejnil zoznam zdedených pozemkov, ku ktorým sa nikto nehlási. Skontroluj si, či si nezdedil pôdu
Slovenský pozemkový fond zverejnil zoznam zdedených pozemkov, ku ktorým sa nikto nehlási. Skontroluj si, či si nezdedil pôdu
Lifestyle news
Tvoj profil nezomrie s tebou. Meta spatentovala AI, ktoré bude ovládať profily mŕtvych používateľov
včera o 14:14
Herec Eric Dane pred smrťou natočil srdcervúci odkaz pre svoje dcéry: „Žite teraz. V prítomnosti“ (VIDEO)
pred 2 dňami
Vírálna opica Punch neurobí bez svojho plyšáka ani krok. Zoo reaguje na útoky ostatných opíc
pred 2 dňami
Hra o tróny sa v lete dočká ďalšieho prequelu
pred 2 dňami
Vyrastie na Aljaške reálny Jurský park? Prvý mamut by sa mohol narodiť už za dva roky
pred 2 dňami
Nový AI nástroj z Číny desí Hollywood. Vytvára realistické videá so slávnymi osobnosťami
pred 3 dňami
Mark Zuckerberg vypovedá v prelomovom súdnom procese. Sociálne siete vraj boli navrhnuté tak, aby vytvárali závislosť
pred 3 dňami
VIDEO: Nový trailer na Toy Story 5 je tu. Hračky čaká boj s modernou technológiou
pred 3 dňami
Film Zbormajster s Jurajom Lojom mení meno hlavnej postavy. Skutočná obeť prehovorila o tom, ako jej film ničí psychické zdravie
pred 3 dňami
Slovensko Všetko
Ako chrániť platobné karty aj kľúče od auta pred podvodníkmi: Je lepší alobal alebo špeciálne puzdro?
včera o 13:53
Ako chrániť platobné karty aj kľúče od auta pred podvodníkmi: Je lepší alobal alebo špeciálne puzdro?
Experti upozorňujú na viaceré riziká.
Nový prieskum ukázal tesný súboj PS a Smeru. Do parlamentu by sa dostalo osem strán
včera o 15:13
Nový prieskum ukázal tesný súboj PS a Smeru. Do parlamentu by sa dostalo osem strán
Majitelia bytov našli po prenájme prázdne nehnuteľnosti. Polícia vyšetruje krádeže v Bratislave
včera o 11:17
Majitelia bytov našli po prenájme prázdne nehnuteľnosti. Polícia vyšetruje krádeže v Bratislave
AKTUÁLNE: Mimoriadna situácia na východe Slovenska: Z odkaliska uniká zásaditá látka, na mieste zasahujú hasiči
včera o 09:47
AKTUÁLNE: Mimoriadna situácia na východe Slovenska: Z odkaliska uniká zásaditá látka, na mieste zasahujú hasiči
Slovensko čaká výrazná zmena počasia: Teploty sa môžu vyšplhať až na 18 °C
včera o 10:31
Slovensko čaká výrazná zmena počasia: Teploty sa môžu vyšplhať až na 18 °C
Takmer 500 zistených nedostatkov za jediný mesiac: Kontroly potravín odhalili vážne porušenia hygieny aj predaj po záruke
včera o 13:32
Takmer 500 zistených nedostatkov za jediný mesiac: Kontroly potravín odhalili vážne porušenia hygieny aj predaj po záruke
Zahraničie Všetko
AKTUÁLNE: Pri Trumpovej rezidencii sa strieľalo. Tajná služba USA zabila narušiteľa
včera o 15:20
AKTUÁLNE: Pri Trumpovej rezidencii sa strieľalo. Tajná služba USA zabila narušiteľa
pred 3 dňami
Nemecký generál varuje: Putin môže Európe spôsobiť utrpenie, aké si nevieme predstaviť
včera o 14:17
Tragédia v Rakúsku: Lavína zabila 21-ročného Slováka, skupina zišla z vyznačenej trate
Ekonomika Všetko
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
pred 3 dňami
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
1
pred 3 dňami
Legendárny slovenský závod s takmer 100-ročnou históriou končí. Odišiel im dôležitý zákazník
pred 4 dňami
Štát zavádza nový príspevok na starostlivosť. Opatrovateľ môže získať až 1 210 eur mesačne
Slovensko Všetko
Ako chrániť platobné karty aj kľúče od auta pred podvodníkmi: Je lepší alobal alebo špeciálne puzdro?
včera o 13:53
Ako chrániť platobné karty aj kľúče od auta pred podvodníkmi: Je lepší alobal alebo špeciálne puzdro?
včera o 15:13
Nový prieskum ukázal tesný súboj PS a Smeru. Do parlamentu by sa dostalo osem strán
včera o 11:17
Majitelia bytov našli po prenájme prázdne nehnuteľnosti. Polícia vyšetruje krádeže v Bratislave

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Môžem vrátiť tovar bez udania dôvodu? Vysvetľujeme pravidlá, ktoré platia na Slovensku
včera o 15:46
Môžem vrátiť tovar bez udania dôvodu? Vysvetľujeme pravidlá, ktoré platia na Slovensku
Vrátenie tovaru patrí medzi najčastejšie otázky, ktoré spotrebitelia riešia po nákupe. Platí však rovnaké pravidlo pre kamenné predajne aj pre internetové obchody? A čo robiť, ak je výrobok chybný alebo vám jednoducho nevyhovuje?
Poľsko po ruských útokoch na Ukrajinu nasadilo stíhačky. Aktivovalo najvyšší stupeň pohotovosti
včera o 11:37
Poľsko po ruských útokoch na Ukrajinu nasadilo stíhačky. Aktivovalo najvyšší stupeň pohotovosti
Slováci nám opísali, ako prežívali zemetrasenie: „Chvela sa celá bytovka, najnepríjemnejší bol ten moment neistoty“
pred 2 dňami
Slováci nám opísali, ako prežívali zemetrasenie: „Chvela sa celá bytovka, najnepríjemnejší bol ten moment neistoty“
Realitný investor reaguje na Roberta Fica: „Akúkoľvek pomoc napokon zaplatia daňoví poplatníci“
3
pred 3 dňami
Realitný investor reaguje na Roberta Fica: „Akúkoľvek pomoc napokon zaplatia daňoví poplatníci“
PREHĽAD: Čo môžeš na Slovensku zdediť? Okrem majetkov a peňazí to môžu byť aj vysoké dlhy a záväzky, pozri si výnimky
pred 3 dňami
PREHĽAD: Čo môžeš na Slovensku zdediť? Okrem majetkov a peňazí to môžu byť aj vysoké dlhy a záväzky, pozri si výnimky
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia