Švédska zbrojárska spoločnosť BAE Systems Hägglunds predstavila vo svojom závode v Örnsköldsviku novú verziu bojového vozidla CV9035 MkIV, ktoré vyrába pre Ozbrojené sily SR. Slovensko si objednalo 152 kusov a prvé vozidlá by armáda mohla dostať ešte tento rok.
Na predstavení sa zúčastnil aj minister obrany Robert Kaliňák. Uviedol, že Slovensku sa podarilo vyrokovať výhodnejšie podmienky a do výroby sa zapojili aj slovenské firmy, napríklad Koval Systems, ktorá vyrába vežu s 35-milimetrovým kanónom. Spoločnosť sa podľa neho zapája aj do ďalších medzinárodných projektov.
Minister zároveň naznačil, že Slovensko bude riešiť aj nákup tankov. Rozhodovať sa má medzi ťažšími, klasickými tankami a ľahšou, mobilnejšou a lacnejšou alternatívou vhodnejšou pre hornatý terén.
Švédsky minister obrany Pål Jonson pripomenul, že Európa čelí bezpečnostným hrozbám v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Zdôraznil potrebu zvyšovať výdavky na obranu a pripomenul, že po vstupe Švédska do NATO sú Slovensko a Švédsko už aj spojencami.