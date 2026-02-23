SHMÚ varuje pred povodňou v Čadci.
V okrese Čadca hrozí v pondelok povodeň z topiaceho sa snehu a dažďa. Platí tam hydrologická výstraha prvého stupňa. Vydal ju Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý o tom informoval na svojom webe.
„Vzhľadom na existujúce snehové zásoby v povodiach, oteplenie a pretrvávajúci dážď je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ uviedol SHMÚ.
Dodal, že vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný.
21. februára 2026 o 14:00 Čas čítania 0:49 AKTUÁLNE: Slovensko zasiahlo menšie zemetrasenie. Otrasy hlási najmä Bratislava a okolie
18. februára 2026 o 5:43 Čas čítania 0:24 Fiktívna živnosť ťa môže stáť tisíce eur. Úrady preverujú skutočný spôsob práce