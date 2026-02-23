Hlavné témy
TASR
dnes 23. februára 2026 o 9:04
Čas čítania 0:16

Na severe Slovenska hrozí povodeň z topiaceho sa snehu. Vyhlásili tam výstrahy

Zdroj: TASR/Roman Hanc

SHMÚ varuje pred povodňou v Čadci.

V okrese Čadca hrozí v pondelok povodeň z topiaceho sa snehu a dažďa. Platí tam hydrologická výstraha prvého stupňa. Vydal ju Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý o tom informoval na svojom webe.


„Vzhľadom na existujúce snehové zásoby v povodiach, oteplenie a pretrvávajúci dážď je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ uviedol SHMÚ.

Dodal, že vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný.

